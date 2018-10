Luis Miguel podría hacer una visita relámpago a la Argentina

Hoy 17:24 -

En las últimas horas trascendió que Luis Miguel podría llegar a la Argentina durante esta semana junto al actor Diego Boneta, quien lo interpreta en la serie "Luismi". La información fue confirmada por el periodista de espectáculos Jorge Rial y su colega, Ángel De Brito aportó más datos.

Para los que preguntan. #LuisMiguel viene por un día. Graba la publicidad de un agua mineral y se va. No tiene previsto ni presentaciones ni notas. Todos firmaron un acuerdo de confidencialidad que incluye no hablarle ni mirarlo a los ojos. Posta. — JORGE RIAL (@rialjorge) 4 de octubre de 2018





Por su parte, De Brito aseguró: “El mismo día que Rial dijo eso me llamaron de la discográfica, que nunca me llaman para nada, para desmentirme la información. Me dijeron 'ponelo porque lo que dice Rial es mentira'”.

Y cerró: “En su agenda Luis Miguel tiene tiempo para hacer un vuelo hasta acá. Tiene reservado un rango de días. Podría llegar martes, miércoles, jueves por tres horas. Viene, hace una escena y se va. Puede ser perfectamente. Tiene que ser esta semana. Hasta el sábado mínimo se queda Boneta”.