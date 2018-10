Jarabe de Palo anunció que se retira de la música tras 20 años

Hoy 19:37 -

En una reciente entrevista, Pau Donés, más conocido como Jarabe de Palo, anunció que se retira de la música profesional tras 20 años de éxitos y aseguró que su decisión no tiene nada que ver con falta de inspiración o el cáncer de colon que se le diagnosticó en 2015.

“Yo soy músico. A mí me gustaría decir 'me piro' y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente”, declaró.

Y agregó: “Me voy con mi hija al extranjero, pero antes estaré por aquí yendo a por el pan, preparando la comida para mis amigos los sábados, yendo a ver a mi familia, haciendo surf... Todo lo que no he hecho en 20 años”.

El músico manifestó que “el precio más alto” que ha pagado por su carrera es la infancia de su hija y que no se iba a perder su adolescencia, por lo que confirmó que su próxima gira será la última.