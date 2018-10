CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de octubre de 2018

09/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 TODO POR MI HIJA

01.30 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE



TV PÚBLICA

15.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEFENSORES DE BELGRANO

CANAL4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO





PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 VEEP 02 EPS 09

12.29 VEEP 02 EPS 10

12.59 MISIÓN ROCKSTAR

03.08 EL MOTÍN DEL CAINE

05.39 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

06.06 MAVERICK

08.36 EL HIJO DEL PRESIDENTE

10.31 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

12.16 ANIMALES AL ATAQUE

14.06 LA LEYENDA DE TARZÁN

16.09 MI ENCUENTRO CONMIGO

18.09 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

19.55 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 02

23.09 PESADILLA EN LA CALLE ELM 5. EL

NIÑO DE LOS SUEÑOS

TNT

02.32 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

04.03 BUZZ - SEASON 7

06.49 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

08.54 EL PATRIOTA

11.59 EL GRAN GATSBY

14.36 LA NUEVA GRAN ESTAFA

17.08 ¿QUÉ PASÓ AYER?

19.04 SON COMO NIÑOS

21.00 AMERICAN MUSIC AWARDS®

00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.04 PETER PAN

TCM

00.00 NACIDO EL 4 DE JULIO

02.38 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE

04.03 CRUISING

05.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.51 LA NIÑERA

08.15 LA NIÑERA

08.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.21 LA NIÑERA

10.45 EN BUSCA DE UN SUEÑO

12.39 POR AMOR AL JUEGO

15.10 WATERWORLD

17.37 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA

MONTAÑA

19.39 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.00 TANGO Y CASH

23.53 CRUISING

SPACE

01.37 LA ÚLTIMA CARTA

03.28 HOMBRE DE NINGUNA PARTE

05.31 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 SUPREMACY

07.12 COMBATE

08.42 MINANDO EL CAMPO DE BATALLA

10.33 COMBATE

12.09 FAMILIA PELIGROSA

14.13 HELLBOY

16.26 NICO

18.21 HOMBRES DE NEGRO 3

20.18 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 EL MÁXIMO JUEGO

23.50 LA ÚLTIMA CARTA





A DÓNDE IR

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-

2799)

* JUEVES 11, LAS DIFERENCIAS Y

SAPERE AURE.

* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS

KARANES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*VIERNES 12, A LAS 22, LOS IRACUNDOS

Y LOS MASTER, DE AÑATUYA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 13, GRAN PEÑA “MI

ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO

BANEGAS, MARCELO TOLEDO, CON

MOSOJ ÑAUPA, DEL ESTERO, YVÁN

HERRERA Y LUCY RAMOS.

* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA, CON

FABRICIO RODRÍGUEZ, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, ÁLVARO OTINETTI,

MOSOJ ÑAUPA Y EL BALLET PERFUME

DE CARNAVAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20

A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS

FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES Y

ADULTOS.

MILONGA

DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE

PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR

TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

10/10 17:00 (Cast)

VENOM (3D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL -10/10 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

10/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

HASTA EL 10/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL -10/10 22:30 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

10/10 17:00 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 10/10 19:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL -10/10 22:10 (Subt)

ANIMALES EN APUROS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

10/10 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 10/10 20:00 (Subt)

MILLA 22 (2D)

ACCION (+13 AÑOS)

HASTA EL 10/10 22:15 (Subt)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

10/10- 17:10 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:20

SUBTITULADO 2D 22:20 (SOLO

JUEVES)

EL POTRO: LO MEJOR DEL

AMOR 2D APTA 16 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:10 - 22:50

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA:

TODOS LOS DÍAS A PARTIR

DE LAS 17