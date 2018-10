Fotos El paro de UTA en horario nocturno es por tiempo indeterminado y se agravaría

El paro nacional que lanzó la UTA en el transporte de pasajeros, tanto urbano como interurbano y larga distancia, promete extenderse por tiempo indeterminado si no reciben el aumento pautado en paritarias con la patronal. Pero también podría ampliarse las horas sin que los coches salgan a prestar servicio. Es que como se recordará, anoche a las 22 comenzó un paro que terminó hoy a las 6. Esto afectó a miles de trabajadores y vecinos que retornaban principalmente de la zona céntrica a sus hogares, y que fueron tomados de sorpresa, aunque la medida ya había sido anunciada el sábado. Algunos tuvieron que caminar, o tomarse un taxi, lo que resultó más oneroso. En una recorrida por la avenida Belgrano se observó anoche pasadas las 22 a cientos de usuarios esperando por los colectivos, cuando ya había entrado en vigencia la medida de fuerza que amenaza con endurecerse. Hoy la medida continuará, advirtió Jorge Pacheco, secretario general de la UTA en Santiago del Estero, quien recordó que esta medida de fuerza se lanzó a nivel nacional y recalcó: "Hasta que no nos solucionen a todos esto va a seguir". Pero además, explicó que la solución tiene que salir para todos los distritos. O sea que si en todas las provincias se cumplió con el aumento, pero falta acordar en una, el paro continuará. Al respecto, el sindicalista dijo que a nivel local no hubo ningún tipo de avance o diálogo con autoridades o con los empresarios, en búsqueda de destrabar el conflicto. Pacheco además señaló que está el "agravante" de que los choferes y demás empleados de las empresas locales no cobraron "todavía el sueldo de septiembre", que explicó, suele estar depositado el quinto día hábil de cada mes. En el diálogo por las paritarias, UTA y los empresarios del transporte habían acordado a nivel nacional que en septiembre debían cobrar un aumento del 5,7% sobre el sueldo que tienen. Ante la demora de la aplicación de este incremento salarial, es que la UTA lanzó la medida de fuerza que será más dura si no hay una solución para los trabajadores, anticipó Pacheco. "Si no hay solución, si no hay acercamiento sobre todo a nivel nacional, el paro puede comenzar a partir de las 20 o de las 18, en vez de las 22", manifestó. Pacheco dijo que el paro de 22 a 6, en el horario nocturno, también es por tiempo indeterminado en el transporte de larga distancia. Aclaró que los coches que hayan salido de destino antes de las 22, continuarán viaje de manera normal. En cuanto a la posibilidad de un acuerdo en lo pronto que aleje la posibilidad de un agravamiento en la medida de fuerza, Pacheco fue poco optimista: "Lo veo muy complicado y cada día más se pone peor. Vamos a esperar que se contacten a nivel nacional con el sindicato", dijo, esperando un anuncio empresarial que ponga fin al conflicto.