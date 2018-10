La fecha sigue con partidos de Infantiles y Juveniles

09/10/2018 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para esta noche partidos de Infantiles y Juveniles, en el marco de la vigésimo tercera fecha del Torneo 456 Años Madre de Ciudades.

La programación es la siguiente: Colón vs. Quimsa, en Infantiles (Abdala y Aliaga) y Juveniles (López y Zarazaga); Red Star vs. Newbery, en Infantiles (Bucci y Alcorta) y Juveniles (Carrillo y S. Barraza); Juventud vs. Belgrano Verde, en Infantiles (Montoya y Águila) y Juveniles (Mukdsi y Díaz); Olímpico Negro vs. Fernández BBC, en Infantiles (Herrera y Pacheco).

Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15, en tanto que los de Juveniles arrancarán a las 22.