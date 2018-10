Fotos "Es probable que muchas coaliciones partidarias acuerden con Bolsonaro"

09/10/2018 -

La victoria en primera vuelta del candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, con el 46% de los votos válidos, "fue más amplia de lo que preveían las encuestas", indicó a EL LIBERAL, el politólogo y consultor cordobés, Juan Andrés Aramayo, quien participó como veedor de dichas elecciones presidenciales.

"No se esperaba un resultado de este tipo. Veíamos las estadísticas y la gente decía otra cosa, pero si es cierto que el establishment brasileño está harto del sistema tradicional de Gobierno y la corrupción que han vivido estos últimos años, y como eso terminó con cualquier cantidad de candidatos -por estar involucrados con el Lava Jato-, y no pudieron presentarse", recalcó el analista político.

Sobre el posible escenario a presentarse el próximo domingo 28 de octubre, de cara al balotaje a disputar con Fernando Haddad, consideró que "hay muchas coaliciones partidarias que seguramente van a arreglar con Bolsonaro, pero otros se mantendrán al margen. La iglesia Universal y los pastores pentecostales son espacios muy fuertes en Brasil y apoyaron masivamente a Bolsonaro", comentó, sobre una posibilidad que se repetirá en la segunda vuelta.

Agregó que el referente de el Partido Social Liberal, "no es una figura nueva dentro de la política, a pesar de que mucha gente cree eso. Ya fue concejal dos veces y diputado por cinco mandatos. Por eso no es un improvisado de la política, pero gran parte de la sociedad lo admira porque no quedó pegado en causas de corrupción, por ello la gente está convencida que es honesto y las acusaciones de xenofobia o misoginia, no son temas que no se le preste atención. A la sociedad brasileña le interesa sobre todo la seguridad y el trabajo, dos temas claves que se deben resolver".

Por último, Aramayo remarcó: "Sea cual sea el resultado del balotaje, Argentina seguirá de cerca los comicios, a pesar de que Bolsonaro no fijó una posición clara sobre el Mercosur y la relación con Argentina. Pero si a Brasil le va bien, van a comercializar con nosotros, pero si gana Haddad, habrá que ver como se acomoda para relacionarse con Macri, igualmente no creo que haya muchas diferencias y no hay hipótesis de conflicto y debería seguir una relación diplomática y comercial normal".