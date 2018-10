Messi y Agüero irán por el Balón de Oro

Fotos ASTRO. Lionel Messi aparece nuevamente entre los nominados para el Balón de Oro. El mismo se entregará el próximo 3 de diciembre.

09/10/2018 -

Lionel Messi y Sergio Agüero aparecen entre los nominados a pelear por el Balón de Oro, el premio que anulmente otorga la revista francesa France Football.

El rosarino irá por su sexta consagración en un galardón que ya recibió cinco veces (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015), aunque esta vez no será favorito. Sobre todo, luego de no haber estado ni siquiera en el podio del premio The Best que otorgó la Fifa.

El atacante de Barcelona durante este año, además de la magia que suele regalar en el campo, ganó La Liga española y la Copa del Rey, aunque el mal paso con el conjunto catalán por la Champions League y no haber pasado los octavos de final del Mundial de Rusia con Argentina hacen creer que esta vez no se llevará la distinción.

El "Kun" arrancó 2018 con nueve goles en la Premier League en 40 días, y actualmente es el goleador del equipo en la presente temporada, con 5 tantos.

El Balón de Oro 2018 será entregado el 3 de diciembre en París.

El portugués Cristiano Ronaldo y Messi han dominado el Balón de Oro durante la última década, ganando cinco cada uno.

La primera entrega del Balón de Oro tuvo lugar en 1956, y su ganador fue el inglés Stanley Matthews.