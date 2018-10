Sobre Tévez: "Ya no es el jugador del pueblo"

Fotos PALABRA. Diego Maradona habló de la actualidad de Boca Juniors y le pegó a Carlitos Tévez por cuestiones extrafutbolísticas.

Diego Armando Maradona continúa con su carrera de director técnico, esta vez, en México. Pero más allá de que su presente se encuentre lejos del barrio de La Boca, no se olvida del club de sus amores. Y tampoco de Carlos Tévez.

En diálogo con Infobae fue consultado si el 32 de Boca sigue siendo el ‘Jugador del Pueblo’, tal como era apodado en sus épocas doradas. El ex jugador de 57 años no dudó a la hora de responder y fue duro con el "Apache":

‘No, porque está al lado de Macri y el que está al lado de Macri no puede estar con el pueblo, de ninguna manera. Absolutamente. Para mí desde que Carlitos está al lado de este ladrón pasó a ser un jugador fantástico y un amigo al que le puedo decir las cosas en la cara. Porque yo no me escondo, al contrario’.

A su vez se refirió a aquellos que lo llaman ‘millonario’ o ‘mercenario’ y disparó: ‘Y si lo tildan de millonario, es millonario como lo es el padre de Macri desde que nació. ¿Por qué un villero no puede ganar 20 palos en China? A ver cuántos argentinos le hubiesen dicho no a la plata que le daban los chinos. Y no hablo solamente de jugadores de fútbol, estoy hablando de cantantes, actores, diputados, toda la rama. A ver si le decían que no. No jodan con Carlitos, la plata la ganó él. Y encima no le metió la mano en el bolsillo a los argentinos, que es lo más importante’.

Bajo la misma órbita, "el Diez" opinó sobre la decisión de Lionel Scaloni, ex ayudante de Sampaoli, de continuar al mando de la Selección y lo consideró como una ‘traición’ y puntualizó que si bien ‘es un gran pibe, no puede dirigir ni el tráfico y menos a la Selección Argentina’.

Además, Diego hizo hincapié sobre su anhelo de dirigir en el futuro a Boca Juniors ‘sin pasar por arriba de nadie’ respetando el actual mandato de los mellizos Schellotto. ‘Sería técnico para vibrar desde adentro con todo’, destacó.