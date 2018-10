Lampe: "Vengo a pelear un puesto"

Fotos LLEGADA. Carlos Lampe pisó suelo argentino anoche y habló con mucho entusiasmo sobre la posibilidad que se le presentó de atajar en Boca.

09/10/2018 -

El arquero boliviano Carlos Lampe arribó anoche a la Argentina para firmar hoy su contrato con Boca Juniors y convertirse en el reemplazante del lesionado Esteban Andrada para la Copa Libertadores de América.





"Vengo a pelear un puesto, nadie viene a ningún equipo a ser titular. Vamos a competir sanamente, los arqueros tenemos muchos códigos y valen mucho. Desde mañana (por hoy) ya tengo que ponerme las pilas para entrenar y conocer a mis nuevos compañeros. Es un sueño estar acá. El mundo Boca tiene mucha trascendencia, es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y del mundo", dijo el guardavalla en rueda de prensa desde Aeroparque.





Y continuó: "Si me preguntabas hace dos semanas si pensaba estar aquí, era imposible que te responda que sí. Era algo difícil, hoy es una realidad y un premio al esfuerzo y al trabajo. No estoy acá de casualidad y lo tengo que demostrar".





"Siento mucha felicidad, llegar a Boca no es fácil. A los bolivianos nos cuesta el doble salir al exterior. El poder hacerlo yo me llena de satisfacción y orgullo. Me voy a poner más contento si me puedo quedar, vengo con esa ilusión", afirmó.





"Sueño con jugar en La Bombonera, pero hay que ir paso a paso, vine con esa mentalidad para pelear un puesto. Ojalá pueda consagrarme en un arco tan importante como el de Boca y, si me toca, tengo que demostrar por qué me trajeron y que mi estadía no sea por tres meses sino por mucho tiempo", declaró.

Anécdota

Lampe ya se confesó hincha de Boca y luego de que le preguntaran con qué jugador ansía compartir entrenamientos, contó una gran anécdota del 2004, cuando en ese entonces los dirigidos por Carlos Bianchi viajaron a La Paz, para enfrentar al Bolívar: "Con Carlos Tévez. Cuando yo seguía a Boca, Carlitos ya jugaba y de hecho debo tener alguna firma de él. En el 2004 fueron a La Paz para jugar con Bolívar y en un buzo que yo tenía de Boca me estamparon algunas firmas el Pato Abbondanzieri, Tévez y Amaranto Perea".





Sobre el DT, dijo: "Hablé con él, obviamente es un referente de la institución como Román, Palermo, Córdoba y Abbondanzieri. Uno sueña con hacer historia en el club como ellos".