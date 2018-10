Se incrementan los casos de conjuntivitis y orzuelos por el calor y la falta de lluvia

Fotos ALARMA. Piden concurrir a la consulta médica evitando así la automedicación, que podría complicar el cuadro.

09/10/2018 -

La conjuntivitis es la inflamación de una capa muy delgada y fina llamada conjuntiva, que recubre la parte interna de los párpados y la parte blanca del ojo. Generalmente los casos suelen aparecer en verano, cuando los niños y adultos se exponen al sol y a las piletas. Sin embargo, en los últimos días se registró un brote importante de esta afección, al igual que la aparición de los reconocidos orzuelos y de meibomitis, otra forma de inflamación de glándulas en los ojos.

La médica oftalmóloga, Dra. María Luisa Rogel brindó detalles de este incremento de casos y sostiene que el mismo se debe al calor y a la falta de lluvia.

"En este momento estamos viendo muchos casos de conjuntivitis típicas por las alergias, que es una reacción exagerada a los alergenos que serían partículas del exterior que ingresan al organismo humano. En esta época de la primavera, las alergias se producen en muchas oportunidades a nivel de los ojos, que son lugares húmedos que están expuestos a todo lo que sea el medio externo, llámese polvillo, brotes, polen. Por todo ello estamos viendo casos de alergias importantes que están ocurriendo en este tiempo.

Tiene que ver con la escasez de lluvia que no permite que se alcance a limpiar el ambiente, por lo que la atmósfera está muy cargada, hay muchos días con vientos y esto incide muchísimo sobre nuestros ojos", explicó la Dra. Rogel.

"Se están viendo muchas conjuntivitis tempranas y también casos de los famosos orzuelo, y de meibomitis, que es cuando se obstruye una glándula interna. Muchas veces se presentan en formas de ‘cotitos’ internos. En este caso estamos ante la presencia de una meibomitis; y cuando el ‘cotito’ es en la parte externa, hablamos de orzuelos. En ambos casos, no hay que apretarlos ni realizar tratamientos caseros porque muchas veces se complica y dura más días. Esto tiene que ver con la época de calor", ahondó.

Ante esta situación que contó, que afecta en este tiempo más a adultos que a niños, brindó indicaciones sobre cómo cuidar la vista.

"La indicación más importante es la limpieza permanente de los globos oculares, con lavajes sencillos con la aplicación de té, por ejemplo, con gotitas de lágrimas artificiales que son muy útiles; también es importante el lavado profuso de las manos para no llevar una infección sobreagregada"’, explicó la Dra. Rogel, al tiempo que pidió que ante cualquier caso, ‘deben concurrir al médico, sin automedicarse, porque hay medicaciones exclusivas para la edad y el caso en particular, por lo que el remedio que les recomiende el vecino o un familiar puede no servir".

En todas las edades

Más adelante la profesional sostuvo que, en relación a lo visto en los últimos días, "los casos se ven indistintamente en cuanto a edades, pero los adultos son los que más sufren".

"Estamos en una época sin lluvias, con elevadas temperaturas y todo eso hace que proliferen los casos de niños con cuadros irritativos, y los adultos con consecuencias de las alergias. Hay mucho lagrimeo, picazón, sensación de cuerpo extraño en los ojos", finalizó la Dra. María Luisa Rogel.