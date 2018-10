Sol Pérez no se priva de nada en la intimidad: “Acaricio un montón, soy gauchita”

-

En "Online", el programa que conduce por KZO, que recibió a la sex coach Mariela Tesler, Sol Pérez habló sobre sus gustos en la intimidad. "En la intimidad es todo como muy ‘llame ya’. La gente se queja de las relaciones exprés: nadie se detiene a sentir en las relaciones", dijo la profesional. "Yo acaricio un montón, soy gauchita... Papá, ¡no mires esto por el amor de Dios!", confesó Sol que este fin de semana fue la protagonista de un desfile realizado en un pub de Santiago (foto, con el conductor Daniel Verón). Sol reveló que su debut fue antes de los 18: "Tenía un tremendo cag... ¡Te duele! No está bueno, no la pasé para nada bien. En la primera cita no te doy nada. Es más, tuve un novio durante tres años y no le toqué un pelo. Mi mamá me decía que tenía que estar preparada y yo sentí que no lo estaba", agregó. Sol se animó a hacerle una consulta a Tesler: "¿Qué pasa si estás teniendo relaciones y se le baja? Me ha pasado que nunca se le suba. Te dice ‘lo que pasa es que me cansé’". La especialista respondió: "Lo peor que podés es decirle algo. Eso de tratar de llegar a una meta, al orgasmo, no está bueno". Sol agregó: "Los hombres tienden a manejar el orgasmo. Prefiero que lo sientan y que sea cuando tiene que ser, y que no lo manejen tanto. Las mujeres preferimos que estén en el acto sexual y no con la cabeza pensando en otra cosa".