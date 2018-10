Por el filme de Rodrigo, Ulises atacó a su cuñada

09/10/2018 -

Rodrigo no descansa en paz. El estreno de "El Potro: Lo mejor del amor", que aborda aspectos de su vida y obra, reavivó polémicas que ya creían terminadas. Pero, la aparición del filme dirigido por Lorena Muñoz trajo a los medios a familiares y ex parejas del cantante de cuarteto fallecido trágicamente.

El enojo de parte de la familia de Rodrigo Bueno por la historia que cuenta El Potro, lo mejor del amor, se cristalizó de forma contundente con el fuerte comentario que hizo Ulises Bueno (33) respecto de su hermano y Patricia Pacheco. Indignado por la forma en que presentaron a su padre en la película, el cantante también fue implacable al referirse a las escenas en donde muestran a Rodrigo y sus problemas con las adicciones a la droga.

En diálogo con el programa televisivo "Nosotros a la Mañana", Ulises, quien tenía 14 años al momento del choque trágico de Rodrigo, reflexionó: "Me dolió de la película que solo Rodrigo sale como consumidor, y su pareja (Patricia Pachecho, la mamá de Ramiro Bueno, dueño de los derechos de la pieza cinematográfica) no. En eso tampoco estuve de acuerdo, cuando creo que era mutuo".

Una crítica similar a la que lanzó Ulises con Tomás Dente ya la había realizado en una nota con "Confrontados", cuando se hizo cargo además de sus propios demonios.

"En la noche se te acercan personas tóxicas y yo soy una persona que no tengo problema en decirlo. Los excesos están, existen y yo he pecado ¿y quién dice que no lo siga haciendo? Porque en parte, hay veces que tropezás y volvés a caer pero te dan fuerzas para levantarte y seguir adelante sabiendo que lo que uno hace está mal. No está bueno recordar a Rodrigo de esa manera cuando no se puede defender. No se sabe por qué lo hace o por qué no lo hace. Primero, preguntémonos por qué lo hace y por qué lo deja de hacer. No estoy de acuerdo en que se lo haya dejado mal parado, es una persona que no se puede defender y si estuviese vivo, haría otra cosa".

Su padre

El cantante explicó que lo primero que le molestó de la película fue cómo habían retratado a su padre, Eduardo Bueno.

"Él era un empresario serio, reconocido, una persona que viajaba al exterior para traer material de afuera, a María Marta Serra Lima la descubrió él, hizo que grabara su primer disco. No era una persona bizarra, no usaba la oportunidad de su hijo para explotarlo, al contrario, no quería que su hijo cantara para no meterlo en ese ambiente. Era una persona que andaba de traje y corbata todo el tiempo, era porteño. Esas cosas son las que más me dolieron de la película", dijo Ulises.

Perfil de Rodrigo en el filme

El cantante aseguró, además, que el perfil de Rodrigo en el filme estaba lejano de lo que él era en realidad,

"Hay varias cosas que no tienen que ver con lo que era Rodrigo, los éxitos, los logros que Rodrigo era, eran como ser humano, una excelente persona que sin tener muchísimo dinero le dio toda la recaudación de un show a una persona que le faltaba la pierna porque quería verla bailar en el próximo baile. especificó el músico.