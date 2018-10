Vero le respondió a Diego: "Es doloroso porque sabe cómo soy como madre"

09/10/2018 -

"Quiero tener a Dieguito Fernando conmigo, porque no creo que esté en un lugar saludable", dijo Diego Maradona en diálogo con Infobae desde México donde está dirigiendo a Dorados de Sinaloa. Ahora, el "10" parece dispuesto a pelear por la tenencia de su hijo menor, pero su ex pareja Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando- decidió hablar y contestarle a Maradona. "Leí los dichos de Diego y no me gustaron, fue triste lo que dijo porque habló de mí e indirectamente de mi familia y de mi entorno", dijo a Teleshow. "Estuvimos 10 años juntos y él sabe bien qué clase de persona soy y sobre todas las cosas qué clase de personas son en mi familia, que siempre estuvo al margen de todo. Ellos se mantuvieron en silencio y siempre apoyando a los tres", relató. "Siempre lo respetaron, así que no está bueno lo que dice porque tiene que tener memoria y mis padres, mi hermano y mi familia en general fueron respetuosos con él. Sabe muy bien la gran madre que soy y no puedo decir mucho más. Ustedes mismos saben cómo soy".