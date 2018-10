"Sos un idiota útil": el fuerte cruce entre Navarro y Moreno

Fotos El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el periodista Roberto Navarro protagonizaron un duro cruce en una entrevista radial.

Hoy 14:20 -

La cercanía de 2019 y la dificultad de la oposición para armar un frente unificado que dispute la presidencia de la Nación a Cambiemos, parece estar caldeando los ánimos en las filas kirchneristas.

Así lo evidencia una fuerte discusión que protagonizaron Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, y el periodista Robeto Navarro en el programa radial "El Destape".

El entredicho tuvo lugar cuando de manera inesperada -sobre todo para Moreno-, Navarro dijo que el INDEC mintió durante los gobiernos kirchneristas.

“Yo sé, porque tengo mucha información del kirchnerismo, que usted es responsable de las mentiras del INDEC que pusieron en duda toda la obra del kirchnerismo”, lanzó Navarro.

La acusación motivó una curiosa respuesta de Moreno, que no se detuvo a desmentir a Navarro, sino que habló sobre las posibles consecuencias de sus dichos.

“A ver Roberto si entendés, la única manera de que no vayamos presos es que quede claro que el INDEC no mintió”, respondió Moreno.



“El índice tiene que responder a la realidad, yo no quiero que vaya preso tampoco”, retrucó Navarro.



Para entonces, Moreno ya había entrado en calor y condimentó el intercambio con un insulto: “Si vos sos idiota útil para ellos…”.



Navarro sintió las palabras de Moreno, le pidió que rectifique su conducta y le recordó un episodio pasado donde el ex secretario supuestamente había "arrugado".

“No me insulte. Ya arrugó una vez conmigo cuando le dije que no me podía insultar. Tiene que tener cuidado porque a veces del otro lado hay gente que no se deja insultar”, dijo el periodista.

“¡Eso es mentira!”, reclamó Moreno. “Ni vos arrugaste conmigo, ni yo arrugué con vos. Si hay idiotas útiles, saco lo de que sos idiota útil, que siguen diciendo desde el progresismo que el INDEC mentía, los van a llamar como testigos y vas a tener que decir esta misma estupidez que estás diciendo”, agregó.

Ya cerrando la conversación, Navarro se lamentó: “Todas las mentiras que se dicen hoy contra el kirchnerismo se pueden decir porque hubo antes una gran mentira. Y ahora cualquier cacatúa sale a decir que subió la deuda, que no bajaron los pobres, un montón de mentiras que se crearon en base a la mentira original del INDEC”.

“Si no se hubiera generado esa desconfianza, no se podría decir tanta pavada sobre el kirchnerismo”, concluyó el conductor de El Destape.