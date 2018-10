Se viene un gran encuentro en la ciudad de Las Termas

10/10/2018 -

El próximo sábado desde las 11 se desarrollará un encuentro para las categorías Sub 8 (clase 2010 y siguientes), Sub 10 (clase 2008 y siguientes), Sub 12 (clase 2006 y posteriores) y Sub 14 (clase 2004 y posteriores), con la participación de alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez de Las Termas de Río Hondo que dirige Jorge Mario Santucho y de otras escuelas y clubes del país. Se anuncian premios (trofeos y medallas) a los dos mejores clasificados, mejor femenina y mejor local en cada categoría.