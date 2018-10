Las finales se jugarán pasado mañana, en Güemes

10/10/2018 -

El Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol programó para este viernes 12 de octubre las finales del Torneo Clausura.

El escenario elegido es el estadio Arturo "Jiya" Miranda, del club atlético Güemes.

El gran protagonista en este segundo certamen del año en las formativas parece ser Sarmiento de La Banda, ya que es el único que logró clasificarse finalista en las cuatro categorías: Sexta, Séptima y Octava. En tanto, Central Córdoba, que en el Apertura había llegado a las cuatro finales, de las cuales ganó tres, llegó al partido decisivo del Clausura en dos categorías. Los otros dos equipos que llegaron al último partido y buscarán su consagración son Mitre Negro e Independiente de Fernández.

La programación de las finales en cancha de Guacho, que comenzarán a las 18.30 y con treinta minutos de tolerancia únicamente para el primer partido, es la siguiente: Sarmiento vs. Mitre Negro (Sexta), Independiente de Fernández vs. Sarmiento (Séptima), Sarmiento vs. Central Córdoba (Octava) y Central Córdoba vs. Sarmiento (Novena).

Cabe destacar que, para finalizar la temporada, los campeones del Apertura se medirán con los campeones del Clausura, para dirimir de esta manera el ganador del Torneo Anual.

En el Apertura, Central Córdoba se coronó como el mejor en Sexta, Séptima y Octava, mientras que en novena el título fue para Comercio. De esta forma, en la única categoría que puede repetirse campeón es en la Octava. Es decir que, en caso de que Central Córdoba derrote el próximo viernes a Sarmiento, en Octava, automáticamente se proclamará también campeón del Torneo Anual de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña.