Hay cuatro equipos al tope de las posiciones en Preinfantiles

10/10/2018 -

Tras la disputa de la tercera fecha, son cuatro los equipos que encabezan las posiciones de la categoría Preinfantiles de la Copa Municipalidad de la Capital, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

En la zona A, Quimsa Rojo y Normal Banda están al tope de las posiciones. La Fusión venció a Tiro Federal por 77 a 27, mientras que el Violeta ganó los puntos de su partido ante Lawn Tennis.

Otro de los equipos fuertes de la zona es Olímpico, que venció a Jorge Newbery por 73 a 41 y es uno de los escoltas junto con Huracán (suspendió su partido con Águilas de Pozo Hondo) y Tiro Federal.

También ganó los puntos sin jugar Fernández BBC, en virtud de que Coronel Suárez no presenta equipo de Preinfantiles.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Quimsa Rojo y Normal Banda 6 puntos; Olímpico, Huracán y Tiro Federal 4; Fernández BBC y Jorge Newbery 3; Lawn Tennis 2; Águilas de Pozo Hondo 0.

En la zona B, Atamisqui BBC y Red Star lideran con puntaje perfecto. El conjunto atamisqueño venció de manera contundente a Juventud BBC por 68 a 12, en tanto que el equipo de calle Rivadavia le ganó de manera ajustada a Contadores BBC por 57 a 55.

Luego se ubican Defensores del Sud (ganó los puntos ante Coronel Borges, que no tiene Preinfantiles) y Nicolás Avellaneda, que derrotó a Sportivo Colón por 63 a 60.

Otro de los equipos ganadores de la fecha fue Independiente BBC, que derrotó a Belgrano por 81 a 12.

Por su parte, Almirante Brown ganó los puntos de su partido ante Quimsa Azul. Las posiciones quedaron así: Atamisqui BBC y Red Star 6 puntos; Defensores del Sud y Nicolás Avellaneda 5; Independiente BBC, Sportivo Colón, Contadores BBC y Almirante Brown 4; Belgrano 3; Juventud BBC 2.

Cuarta fecha

El próximo fin de semana se jugará la cuarta fecha del torneo.

Por la zona A se cumplirá la siguiente programación: Águilas de Pozo Hondo vs. Quimsa Rojo, Tiro Federal vs. Olímpico, Jorge Newbery vs. Normal Banda, Lawn Tennis vs. Coronel Suárez y Fernández BBC vs. Villa Mercedes. Libre: Huracán.

Por la zona B jugarán: Nicolás Avellaneda vs. Coronel Borges, Sportivo Colón vs. Red Star, Contadores BBC vs. Independiente BBC, Belgrano vs. Atamisqui BBC, Juventud BBC vs. Quimsa Azul y Almirante Brown vs. Defensores del Sud.

En las próximas horas se definirán los días y horarios de cada partido.