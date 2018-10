Quieren evitar conflictos en pozos de Vaca Muerta

10/10/2018 -

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, firmó con referentes de organizaciones sindicales y representantes de cámaras empresarias, un compromiso para evitar conflictos que perjudiquen la productividad en el yacimiento no convencional Vaca Muerta.

El escrito menciona que las partes deberán asumir el compromiso de "no realizar o adherirse a medidas de acción directa, en cualquiera de sus formas o naturaleza, sea convocada en carácter local o nacional, que puedan afectar directa o indirectamente la exploración y/o la explotación de hidrocarburos no convencionales en toda la extensión geográfica de Vaca Muerta".

En su discurso, Gutiérrez aseguró que la firma del acuerdo "es un gesto de confianza para afianzar reglas de juego claras y anticipar la llegada de inversiones", y agregó que "Vaca Muerta, además de ser un desarrollo hidrocarburífero, productivo y energético, es la realidad industrial del país por excelencia por los próximos treinta años".

En tanto, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, destacó que el acuerdo "es un hecho histórico", y expresó que apuesta "a la producción y al trabajo para que vengan más inversiones".

"Los petroleros no somos agitadores sociales y queremos trabajar", afirmó Pereyra frente a los trabajadores que lo acompañaron en el acto, y agregó: "Habrá diálogo permanente con paz social y entendimiento, si no los inversores no van a venir para seguir desarrollando las riquezas de la provincia".