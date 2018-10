Va al gimnasio y entrena para correr el Maratón de EL LIBERAL

10/10/2018 -

A Coleoni se lo ve más delgado que cuando llegó a Santiago. Y no es casual. "Estoy yendo a un gimnasio donde me hice amigo de todos los profes de ahí, el Integral Gym, es un poco mi cable a tierra", contó el "Sapito", quien además reveló otro objetivo: "Estoy tratando de ponerme bien físicamente, quiero correr el Maratón de EL LIBERAL. El año pasado me lesioné una semana antes y justo jugamos en Entre Ríos, pero ahora estoy bien y lo voy a tratar de correr", prometió.

El cordobés dijo sentirse "muy cómodo" en Santiago y se sigue sorprendiendo por el trato que recibe del hincha ferroviario. "Siento el afecto de la gente y es mucho, es demasiado el cariño que me tienen", manifestó.

Un Coleoni íntimo confesó que "a veces cuesta la soledad, o mejor dicho la distancia de mis seres queridos, sobre todo ahora que me estoy poniendo viejo". Es por eso que suele hacerse escapadas a Córdoba. ¿La última? El pasado fin de semana, que tuvieron libre. "Cuando voy a Córdoba voy a ver a mi viejo y sobre todo a mi vieja, que en el teléfono la tengo como la luz de mis ojos, me suena y es ella. Tengo mi nieta, la Pipi, es algo nuevo que estoy viviendo. Y tengo a mis hijos, que ahora tienen su negocio propio y trato de orientarlos y apoyarlos", contó con un brillo especial en sus ojos.

Obviamente, el fútbol siempre está presente para Coleoni: "Fui a ver primero a Santamarina con Instituto y después el clásico Talleres-Belgrano que disfruté mucho".