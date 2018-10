Abbondanzieri sueña integrar el cuerpo técnico junto con Palermo

Fotos ILUSIÓN. El "Pato" Abbondanzieri quiere volver a Boca Juniors, pero ahora como ayudante de campo del entrenador Martín Palermo.

Roberto Abbondanzieri, ex arquero de Boca, comentó que tiene la ilusión de llegar a formar parte del cuerpo técnico junto con Martín Palermo, aunque por el momento no siente que sea una prioridad.

"Sería lógico que con Martín tengamos la posibilidad de sentarnos en el banco de Boca algún día, pero no creo que todavía sea el momento. Tengo la ilusión, pero no es urgente. Ojalá que se de", declaró el "Pato" a Punto Boca Radio.

Abbondanzieri recordó su pasado como futbolista: "Extraño estar adentro del Mundo Boca, sobre todo en este tipo de definiciones que se vienen. Como jugador, siento eso. Y como técnico uno quiere que le vaya de la mejor manera a un amigo como es Guillermo", indicó.

Por otro lado, comparó una posible final por Libertadores con River con la histórica semifinal del 2004: "Ni me quiero imaginar si se llega a dar una final Boca/River, no sé cómo se podría sobrevivir. Lo que vivimos nosotros en semifinales fueron 15 días totalmente diferentes, pero una final es única".

El "Pato" dejó su opinión sobre la posibilidad de construir un nuevo estadio en La Boca: "La Bombonera es un sentimiento. No me voy a poner ni en el lugar de hincha ni de dirigente, pero a mí me encanta ésta".