Rossi habló de Armani: "Tuvo un gran momento"

10/10/2018

El arquero de Boca, Agustín Rossi, fue consultado sobre Franco Armani, su colega en River Plate, y aprovechó para trazar una comparación con respecto a cómo evalúa la prensa el rendimiento de cada uno.

"No tengo por qué opinar de alguien que cumple su trabajo. Tuvo un gran momento, fue al Mundial, le tocó atajar", comentó Rossi, en diálogo con Fox Sports.

El arquero "xeneize" amplió su explicación. "Hoy se amplifica su determinación en partidos donde River no ganó o ganó por un gol. Y cuando a mí me tocó tapar alguna pelota, se escapó eso por otra cosa del partido y no se habló demasiado. Por ahí se magnifica más una atajada que un gol (por Armani). Pero no depende de los futbolistas sino de lo que digan ustedes, los periodistas", tiró.

Rossi comenzó bien, pero en los últimos partidos su imagen se fue desdibujando debido a algunos errores.