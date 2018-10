Las Termas recibe lo mejor del ajedrez

Fotos ESCENARIO. La sede de la Casa de la Cultura y del Bicentenario de Las Termas de Río Hondo recibirá a los torneos desde el sábado.

10/10/2018 -

Organizado por el Club de Ajedrez "Caballo Blanco" de Las Termas de Río Hondo (afiliado a la Federación Argentina de Ajedrez - Fada) y con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes y Recreación y el Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, de la municipalidad local, la fiscalización de Ajedrez Plus y la Fada, tendrá lugar del 13 al 15 de octubre la sexta edición del Memorial Gran Maestro Carlos Enrique Guimard.

Guimard, nacido en Santiago del Estero un 6 de abril de 1913, fue tres veces campeón argentino superior (1936, 1937 y 1940), dos veces subcampeón olímpico (1950 y 1954), es considerado el mejor ajedrecista del Noroeste Argentino de la historia. Falleció en Buenos Aires en 1998.

El torneo se jugará en la sede de la Casa de la Cultura y del Bicentenario de Las Termas de Río Hondo (Libertad esquina Uriarte), desde este sábado 13.

El festival comprenderá cuatro torneos:

1. Encuentro Infanto-Juvenil: el sábado desde las 11 se desarrollará un encuentro para las categorías Sub 8 (clase 2010 y siguientes), Sub 10 (clase 2008 y siguientes), Sub 12 (clase 2006 y posteriores) y Sub 14 (clase 2004 y posteriores).

2. Semifinal Argentina Sub 1700 "GM Carlos Guimard": en el marco de las Semifinales Argentinas Amateur, se jugará este certamen por sistema suizo a 7 rondas, a 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento, en el que podrán participar aficionados, no federados y jugadores federados cuyo ELO sea inferior a 1700 puntos. Habrá premios por $ 5000.

3. Torneo Abierto Internacional "Memorial GM Carlos Guimard": el broche de oro del festival será este torneo abierto sin límite de ELO, a disputarse por sistema suizo a 7 rondas, a 90 minutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento. Han confirmado su participación los mejores ajedrecistas del NOA: MI Julián Villca (Salta), MF Jorge Zamorano (Tucumán), MF Cristian Robledo (Jujuy), MF Diego Mariano Belmonte (Salta), MF Carlos Burgos (Tucumán), el actual campeón argentino sub 2000, Gastón Zaidman (Santiago del Estero), el CM Mauricio Suárez (Las Termas), entre otros y delegaciones de 10 provincias argentinas y de países limítrofes. La prueba distribuirá $ 25.000 en premios, será computable para el ELO Internacional y clasificatoria para las Finales Argentinas Amateur 2018, que se jugarán en la sede de Boca Juniors, del 16 al 19 de noviembre próximos.

4. Torneo Blitz de Cierre: el lunes 15, tras el acto de clausura y entrega de premios (cerca de las 18).