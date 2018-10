"Está clínicamente compensada; no refirió dificultad para ver"

10/10/2018 -

En diálogo con EL LIBERAL, el Dr. Eduardo Bolomo -médico del centro de salud donde se encuentra internada- sostuvo que "es una paciente clínicamente compensada en este momento, falta el resultado de algunos estudios, como los análisis de sangre que van a estar hasta la tarde, para tener un panorama más completo de su estado en general".

El médico refirió que "se la ve estable, compensada. Sus heridas están siendo curadas". Consultado sobre las lesiones en sus piernas, el médico indicó que sólo tiene hematomas producto de los golpes.

"Sus miembros, tanto superiores como inferiores, no corren ningún riesgo. Yo la ingresé y al momento de ser revisada no me refirió dificultad para ver. De todos modos será examinada por otros médicos expertos en el tema, pero ella ahora ingresó viendo", reveló el facultativo.

"Irá tiendo una evolución favorable. En las próximas horas será sometida a una tomografía pero el cuadro clínico es alentador", expresó el médico.