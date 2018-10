Fotos Finalizó la capacitación para los fiscales de toda la provincia en Técnicas de Litigación Oral

10/10/2018 -

Concluyeron con notable éxito la capacitación sobre Técnicas de Litigación Oral, organizada por el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, destinada a los fiscales de toda la provincia, junto con abogados y funcionarios del organismo. A sí lo informó la oficina de Prensa del MPF. La capacitación se realizó en el Sum de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía y durante la primera jornada contó con la presencia del gobernador Zamora, el fiscal general Dr. Luis de la Rúa, junto con los vocales del Superior Tribunal de Justicia Dr. Carlos Pedro Lugones Aignasse, Dr. Eduardo Federico López Alsogaray y el defensor Gral. Dr. Enrique José Billaud. Asimismo se contó con la presencia del secretario de Seguridad Crio. Gral (R) Marcelo David Pato y el jefe de Policía Crio. Gral. Raúl Montiel. Los disertantes -Dra. María del Carmen Falbo, Dr. Cristian Penna y Dr. Alejandro Cascio- iniciaron la primera jornada con una amplia convocatoria. La capac i tac ión es parte del Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación organismo con quien el Ministerio Fiscal suscribió un convenio marco de cooperación. Durante la segunda jornada de ayer, se trabajaron juego de roles en los cuales los fiscales, funcionarios y abogados pusieron en práctica las habilidades de litigación oral. Los disertantes El Dr. Alejandro Cascio es abogado (UCA); especialista y magíster en Derecho Penal (Universidad Austral); especialista en Derecho Penal (Universidad de Salamanca, España). Cascio expresó que el objetivo de su disertación estuvo centrada en que los "operadores nos esforcemos a pensar en acusatorio y no pensar en inquisitivo, para luego tener que hacer un gran esfuerzo para volver a las prácticas acusatorias, los que se están implementando en estos tiempos en la Argentina". A lo que agregó: "Me encontré con operadores bastante bien preparados, que se permitieron participar planteando situaciones desafiantes, dudosas, cuestionar las prácticas, lo que me parece bueno para mejorar el sistema de justicia". Por su parte, el Dr. Cristian Penna es abogado con orientación en derecho penal, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); secretario general de la Defensoría General de San Martín, Provincia de Buenos Aires; docente de grado (designado por concurso de oposición y antecedentes) del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Penna remarcó lo dicho por su par, al considerar: "Nos hemos encontrado con un muy buen cuadro de situación", al referirse a los participantes a las jornadas. Destacó la presencia de todos los integrantes del Ministerio Fiscal, lo que consideró de real importancia, a lo que señaló que "están muy adelantados. Hay que seguir profundizando todo esto. Las modificaciones al sistema acusatorio ya están en vigencia, vamos por buen camino, tenemos que tener más herramientas para seguir trabajando en la forma en que lo estamos haciendo, y sobre todo capacitar a los jueces". Penna remarcó que el Ministerio Público está haciendo un gran trabajo, y nos vamos "gratamente sorprendidos por interés y la participación de los asistentes". Por su parte, la asesora del Ministerio de Justicia y ex procuradora de la provincia de Buenos Aires Dra María del Carmen Falbo felicitó al Dr. De la Rúa y destacó que "la capacitación permanente hace que se pueda mejorar cada día el sistema y hace que se pueda dar una mejor respuesta a la comunidad". La Dra. Falbo mantuvo una reunión paralela con todos los fiscales coordinadores de toda la provincia en el tema narcotráfico. El fiscal general Dr. De la Rúa indicó que es muy importante este tipo de capacitaciones para abandonar las viejas prácticas del sistema inquisitivo y que "estamos en vías de finalizar la etapa de transición del viejo sistema". Finalmente, el titular del Ministerio Fiscal destacó el trabajo de los tres poderes del Estado en su permanente lucha contra la delincuencia en la provincia.