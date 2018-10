Presentarán plan para alentar exportaciones

10/10/2018 -

El ministro de Producción, Dante Sica, y su par de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, presentarán mañana el programa Argentina Exporta, una estrategia federal que alienta las ventas al exterior de cada sector productivo.

El encuentro tendrá como objetivo "impulsar las exportaciones", en especial las de las pequeñas y medianas empresas.

Fuentes de la cartera de Producción informaron que durante el encuentro se presentarán todos los beneficios para exportar que tienen las pymes, y las invitarán a sumarse a las capacitaciones y mesas de trabajo para conocer herramientas disponibles que permiten llevar productos y servicios argentinos a mercados internacionales.

Argentina exportó el año pasado bienes por unos u$s 58.400 millones e importó productos por u$s 66.900, lo que dejó un saldo comercial negativo de unos u$s 8.500 millones.