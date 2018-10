Fotos Los precios de los materiales para la construcción, como el cemento y el hierro, subieron entre 8 y 10%

10/10/2018

Los precios de los principales insumos para la construcción, como el cemento y el hierro, registraron aumentos de entre el 8 y el 10%, según confirmaron desde diferentes corralones que comercializan estos productos, a la par que la demanda muestra una contracción importante, según, señalaron.

El último relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) sobre la venta minorista en los corralones de construcción, arrojó una baja de 7,2% interanual en septiembre y una caída acumulada de 3,3% a nivel nacional, aunque a nivel local los propietarios y encargados de estos negocios estiman que la baja es superior a esos números.

"La verdad que la venta está cada vez peor, tremendo, pero no sabemos qué va a pasar. La gente no compra. No se mueve nada, excepto los precios que se siguen moviendo. El cemento ha subido este lunes de nuevo un 8%", señaló Alberto, propietario de un corralón de materiales sobre la avenida Aguirre.

En este sentido, indicó que una bolsa de primera marca de 50 kilogramos "hoy está en $280 cuanto estaba en los $255 a $260, según el negocio pero todo viene subiendo. Ahora que el dólar está más o menos quieto, hay aumentos por el lado de los combustibles y por el transporte", indicó.

Cabe destacar que los últimos datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indicaron que en el mes de agosto, Santiago del Estero consumió un total de 19.995 bolsas, contra las 20.804 de igual mes del año anterior. Unas 900 bolsas menos que equivalen a una caída del 4%, solo en ese mes.

Otro producto que aumentó y que va asociado a la construcción junto con el cemento es el plasticor. "La bolsa de 45 kilos ha pasado de $210 a $220 esta semana", añadió Luis, encargado de un corralón sobre la avenida Colón. Agregó que "la demanda está muy deprimida, no se vende nada". A su turno, Oscar, propietario de un corralón de la zona sur, agregó que otro insumo básico como lo es el hierro, también registra aumentos. "Todo lo que es hierro ha subido bastante. Por ejemplo, el más utilizado en obras que es el hierro torsionado del 8 ha pasado de $190 a $230 desde el viernes, pero también todos los otros productos siderúrgicos", añadió

La suba registrada es de un 21%.

Puntualizó que "las chapas también han aumentado, estaban en $380 el metro y ahora están a $420 hasta el mes pasado, pero ahora vamos a recibir nuevas listas", indicó. En este caso, el alza fue de un 10%.