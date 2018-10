Arma mortal ganó una tercera temporada en pantalla

10/10/2018 -

La serie "Arma mortal", compuesta por 22 capítulos, y basada en la exitosa saga de películas homónima calentó la pantalla de Warner Channel. Los fanáticos acompañaron la vuelta de Riggs con su tercera temporada. La vida para él no ha sido fácil, menos cuando perdió a su esposa y a su hijo nonato en un accidente de tránsito. Por eso hay ocasiones en las que tiene instintos suicidas y se arroja a temerarias intervenciones en donde su vida corre peligro. Por eso no es de extrañar que se vuelva prácticamente loco cuando descubre que Miranda no murió en un accidente casual.