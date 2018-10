Soledad Pastorutti: "No sé por qué se cree que la música no garpa tanto"

10/10/2018 -

La nueva temporada del reality de talentos "La Voz Argentina" ya es un éxito en la pantalla de Telefé, y la cantante Soledad Pastorutti, quien vuelve a ocupar el lugar de jurado, cree que la razón, más allá de que es un certamen de fama mundial, "muchas veces en estos momentos el público elige ver esto antes que un noticiero".

"Nosotros en La Voz nunca le vamos a tirar con todo a los participantes jamás, no nos reiríamos nunca de una voz", dijo Soledad en una entrevista radial con el programa "Por si las moscas".

Y aclaró: "Creo que la pelea funciona, pero estas cosas también funcionan. No sé por qué se cree que la música no garpa tanto, pero hay que apostar más a algo así. La gente vive con la música".

A cerca de su perfil como "juez" dentro del certamen en el que debe "pelear" con sus colegas para llevar a su equipo a las mejores voces, señaló: "Yo soy así, si me das un guión te lo tiro por la cabeza, a mí todo me sale por naturalidad y si me gusta un participante te lo peleo a morir porque no me gusta perder ni a las bolitas. Yo siempre quiero más. Pero el límite es el respeto, yo jamás me reiría de una voz".

Pastorutti también demostró tener muy en claro qué tipo de voz busca: "Busco que sea afinado, la canción a veces me lleva a qué sí o a qué no. Cuando cantan en inglés me pasa que no me doy vuelta porque La Voz Argentina creo que no canta en inglés, que canta en nuestro idioma", remarcó.