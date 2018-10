Fotos "La idea es atrapar al público joven"

Lisandro Machado, cantautor chaqueño, sale al ruedo con "Semillas", un disco en el que deja su sello personal con doce canciones de su autoría. El músico, oriundo de Charata y actualmente radicado en Buenos Aires, se encuentra en gira promocional de su obra. En ese andar por los caminos de la patria, llegó a Santiago con "Semillas". "Es mi primer disco. Tiene 12 canciones que me pertenecen. Por ahora me pertenecen. La idea es que cada canción tome su propio camino", remarcó Lisandro. En cuanto a los ritmos que eligió para interpretar a cada uno de los temas, remarcó que hay zambas, chacareras, galopas, tinku, takirari y carnavalito, entre otros. "Yo, como chaqueño, me siento con la libertad de poder componer todos esos ritmos", consignó el músico. ¿Es fruto de la influencia de la región en donde viviste? Tiene que ver. La mayor parte de mi vida viví en el Chaco. Chaco es una provincia que tiene mucha influencia de Santiago del Estero. Viví en Charata, que está más al norte, en el límite con Santiago del Estero, y la música santiagueña era más fuerte. Después, me fui a vivir a Resistencia porque integraba un grupo de música litoraleña y con mucha influencia de Corrientes. Entonces, todo eso me sirvió a mí a la hora de escribir. Cuando hago una canción no pienso mucho en limitarme a una etiqueta sino que simplemente escribo lo que me sale. ¿Apuestas a que esa "Semilla" germine y sus canciones se hagan universales? Junto con mi productor, Hugo Casas, encontramos este nombre que, justamente, es una metáfora para decir que estamos esparciendo esta semilla a lo largo y ancho del país con la esperanza de poder cosechar sus frutos. ¿Cómo se hace este camino? Es un camino largo. Es un camino en donde uno hace un trabajito de hormiga. En donde uno tiene la posibilidad de encontrarse con gente linda y conocer ciudades. En este caso, yo ya conocía Santiago del Estero porque tengo familiares por esta zona. Mi idea es poner mi guitarra al hombro y recorrer mi país con mis canciones. No siempre es fácil encontrar un camino fértil cuando uno apuesta a su propias composiciones, como es tu caso. Es un desafío muy grande. En estos últimos años, estuve pisando grandes escenarios en donde cantaba mis canciones. Mi satisfacción es diez veces mayor cuando ves que el público responde a tu propuesta como lo hace con las canciones conocidas, populares. ¿Hay un referente o tu voz es tu identidad? Siempre hay influencias. Uno es, un poco, la mezcla de todas esas influencias. Trato de ser lo más original posible, de no imitar a nadie y mostrar lo que soy, pero siempre hay influencias. D e las doce canciones, ¿cuál crees que es la que podrá despegar? A esto lo termina definiendo el público. Yo elegí una o dos para promocionar el disco, pero el público me puede salir con otra. De esas doce, las que más pide el público es "Buena suerte y adiós" y "Al encuentro". Son temas muy modernos porque la idea es atrapar al público joven con canciones que hablen de temáticas actuales con las que el joven pueda llegar a identificarse con estas letras. Más allá del amor y el desarraigo, ¿cuáles son las otras temáticas que abordas? Por lo general, trato de escribirle al amor y al desamor, a la nostalgia. Hay una canción muy especial en "Semillas", que se llama "A Corrientes", y que se la dediqué a esa provincia. Me trajo muchísimas satisfacciones por que fue premiada en el Cosquín 2017 como Inédita. De hecho, la canté en el escenario Atahualpa Yupanqui.