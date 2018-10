Subió a Instagram las fotos de su "bautismo" como médica en una cesárea

Fotos Una de las fotos que la profesional subió en su cuenta de Instagram.

Hoy 10:28 -

Una joven residente del hospital de Berazategui desató un escándalo luego de haber compartido en las redes sociales imágenes de su "bautismo" como médica y del festejo de su cumpleaños dentro del quirófano, en su primera cirugía.

En las fotos, se veía a los compañeros de la médica echándole vaselina a modo de "bautismo". Luego, se la ve a ella posar junto a la madre y el bebé soplando las velitas porque justo ese día era su cumpleaños.

Las críticas apuntaron a la negligencia de la joven profesional, asegurando que podrían haber puesto en riesgo la vida de la mamá y del recién nacido. Hace semanas, un escándalo similar estalló por la difusión de fotos de médicos en plena cirugía. Los involucrados fueron suspendidos y sancionados.

Por su parte, la directora del Hospital Evita Pueblo dialogó con TN y explicó que puede haber sanciones tanto para ella como para sus superiores. "Todos pueden sufrir suspensiones que van desde los tres días hasta la apertura de un sumario".

"Es cierto que los residentes tienen bautismos pero no dentro del quirófano. Esto no debería pasar en ningún momento de la intervención. En este caso, la mamá estaba despierta y dio consentimiento tácito pero de todas maneras hay una vulnerabilidad del paciente que uno no mide", agregó.

Por último aclaró: "No hubo una denuncia formal. Esto nace a partir de la viralización de las fotografías y nosotros como institución vamos a poner las sanciones. La profesional la subió a sus redes sociales y a partir de ahí tomamos conocimiento".