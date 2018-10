Un perro 'llora' al reencontrarse con su amo tras pasar años en la calle

Notas Relacionadas

La grabación que muestra a un perro reencontrándose con su amo tras años vagabundeando en la calle podría ser uno de los videos más conmovedores de este año.

Según publica The Mashable, el can, de nombre 'Jorge', desapareció en el 2015, y desde entonces su amo lo ha estado buscando en las calles de Tbilisi, la capital de Georgia.

Recientemente empleados de la Casa de la Ópera de Tbilisi vieron unos anuncios sobre la desaparición del can y llamaron a su amo, Giorgi Bereziani, de 62 años, al ver a un perro idéntico que estaba vagando por el vecindario.

La grabación muestra cómo el hombre se le acerca al animal, que está acurrucado debajo de un árbol, preguntando: "Jorge, ¿eres tú? Oh, querido, ¿cómo estás?".

Al oír la voz de su amo, el perro primero se incorpora y una vez que lo reconoció comenzó a 'llorar' de alegría.

