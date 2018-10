CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de octubre de 2018

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 ENCUENTRO

18.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA

JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO - VIVO

00.00 PASIÓN POR EL TURF

00.30 DALE FERRO





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.16 VAMOS A LA LUNA

09.16 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS

11.33 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

11.51 LA MOMIA

14.14 ABRACADABRA

16.05 PADDINGTON

17.51 MI VILLANO FAVORITO

19.37 LA MOMIA

22.00 CAZADOR DE VAMPIROS. SEGUNDA PARTE





TCM

09.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

11.19 LA NIÑERA

12.08 HARRY ‘EL SUCIO’

14.03 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

16.08 DISFRUTANDO MI LIBERTAD

18.06 UNA SUEGRA DE CUIDADO

20.01 RÁPIDA Y MORTAL

22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK

TNT

07.10 ROCKNROLLA

09.14 MUY PARECIDO AL AMOR

11.07 EMPERADOR

13.05 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS

13.06 UN HOMBRE DIFERENTE

15.03 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS

15.05 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

17.07 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS®

17.08 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL BRUJO

19.02 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

23.56 FUERZA ANTIGÁNGSTER





SPACE

06.12 GRAN TORINO

08.12 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

10.25 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

12.30 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

14.29 THE SALVATION

16.12 TWISTER

18.21 HIJOS DE LA MAFIA

20.03 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

22.00 MUNDO ACUÁTICO





CINECANAL

11.15 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

13.00 BIG EYES

14.50 MANOS MILAGROSAS

16.30 JACK Y JILL

18.10 EL CÍRCULO

19.50 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA





SONY

09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G

09.45 THE VOICE

12.45 EL FACTOR X

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

22.00 THE VOICE





A DÓNDE IR

TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* HOY, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.





TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

*MAÑANA, A LAS 22, LOS IRACUNDOS Y LOS MÁSTER, DE AÑATUYA.





QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA 456)

+MAÑANA, A LAS 22, LA NOCHE DEL FOLCLORE JOVEN CON MARÍA LUNA LLARRULL, PANCHITO RUIZ, DÚO ENCUENTRO, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA, LA CHILKA, DÚO MONTEBE, PAQARIY, ANTONELLA CARMONA, LUCY RAMOS Y DAVID CORIA.





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 13, GRAN PEÑA “MI ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO BANEGAS, MARCELO TOLEDO, CON MOSOJ ÑAUPA, DEL ESTERO, YVÁN HERRERA Y LUCY RAMOS.





CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.





MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11/10 - 12/10 17:00 (Cast))

VENOM (3D)

CÓMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11/10 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/10 - 12/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

11/10 - 17/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS) 11/10 - 22:30

(Subt) 12/10 -13/10-14/10- 22:30 (Subt)

00:35 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

11/10 - 12/10 16:15 (Cast))

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

11/10 -17/10 18:10 (Subt)

¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

11/10 - 20:15 (Cast) 22:10 (Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

11/10 - 12/10 16:45 (Cast))

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA , MUSICAL (+13 AÑOS)

11/10 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

11/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

NACE UNA ESTRELLA APTA 13

ESTRENO CASTELLANO 2D 19:40 -

22:30 SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO

JUEVES)

ESCALOFRÍOS 2, UNA NOCHE

EMBRUJADA (CALIFICACIÓN

PENDIENTE) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:50

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SOLO EL

JUEVES)

ESTRENO 01-11-2018 ANTICIPADAS

EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL JUEVES)