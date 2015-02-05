CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de octubre de 2018
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 ENCUENTRO
18.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO - VIVO
00.00 PASIÓN POR EL TURF
00.30 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.16 VAMOS A LA LUNA
09.16 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS
11.33 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
11.51 LA MOMIA
14.14 ABRACADABRA
16.05 PADDINGTON
17.51 MI VILLANO FAVORITO
19.37 LA MOMIA
22.00 CAZADOR DE VAMPIROS. SEGUNDA PARTE
TCM
09.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
11.19 LA NIÑERA
12.08 HARRY ‘EL SUCIO’
14.03 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
16.08 DISFRUTANDO MI LIBERTAD
18.06 UNA SUEGRA DE CUIDADO
20.01 RÁPIDA Y MORTAL
22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK
TNT
07.10 ROCKNROLLA
09.14 MUY PARECIDO AL AMOR
11.07 EMPERADOR
13.05 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS
13.06 UN HOMBRE DIFERENTE
15.03 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS
15.05 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
17.07 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS®
17.08 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL BRUJO
19.02 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
23.56 FUERZA ANTIGÁNGSTER
SPACE
06.12 GRAN TORINO
08.12 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
10.25 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
12.30 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
14.29 THE SALVATION
16.12 TWISTER
18.21 HIJOS DE LA MAFIA
20.03 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER
22.00 MUNDO ACUÁTICO
CINECANAL
11.15 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
13.00 BIG EYES
14.50 MANOS MILAGROSAS
16.30 JACK Y JILL
18.10 EL CÍRCULO
19.50 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
SONY
09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G
09.45 THE VOICE
12.45 EL FACTOR X
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
22.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* HOY, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
*MAÑANA, A LAS 22, LOS IRACUNDOS Y LOS MÁSTER, DE AÑATUYA.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA 456)
+MAÑANA, A LAS 22, LA NOCHE DEL FOLCLORE JOVEN CON MARÍA LUNA LLARRULL, PANCHITO RUIZ, DÚO ENCUENTRO, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA, LA CHILKA, DÚO MONTEBE, PAQARIY, ANTONELLA CARMONA, LUCY RAMOS Y DAVID CORIA.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 13, GRAN PEÑA “MI ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO BANEGAS, MARCELO TOLEDO, CON MOSOJ ÑAUPA, DEL ESTERO, YVÁN HERRERA Y LUCY RAMOS.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
11/10 - 12/10 17:00 (Cast))
VENOM (3D)
CÓMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
11/10 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/10 - 12/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
11/10 - 17/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS) 11/10 - 22:30
(Subt) 12/10 -13/10-14/10- 22:30 (Subt)
00:35 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
11/10 - 12/10 16:15 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
11/10 -17/10 18:10 (Subt)
¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
11/10 - 20:15 (Cast) 22:10 (Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
11/10 - 12/10 16:45 (Cast))
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA , MUSICAL (+13 AÑOS)
11/10 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
11/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
NACE UNA ESTRELLA APTA 13
ESTRENO CASTELLANO 2D 19:40 -
22:30 SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO
JUEVES)
ESCALOFRÍOS 2, UNA NOCHE
EMBRUJADA (CALIFICACIÓN
PENDIENTE) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:50
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SOLO EL
JUEVES)
ESTRENO 01-11-2018 ANTICIPADAS
EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL JUEVES)