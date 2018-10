Macri: "La energía cuesta y hay que pagarla"

11/10/2018 -

Antes del marcha atrás, por la suba de la tarifa de gas, y el pedido concreto para que el Estado se haga cargo de parte del costo de la compensación a las empresas, el Presidente había dicho que "la energía cuesta y hay que pagarla. Lo que regalan, a la larga te va a costar más".

"Me duele en el alma cada aumento porque sé lo que les está costando llegar a fin de mes a los argentinos. Pero no les puedo mentir: no me eligieron para que les mienta, sino para que los guíe al futuro", había dicho el jefe de Estado, durante su paso por Olavarría.

"Ahora cuesta pagar lo que no pagábamos y cambiar de hábito para ver cómo podemos consumir menos. A veces duele la verdad, porque nos enfrenta a nuestras limitaciones, a las cosas que hemos hecho mal y a las que tenemos que corregir", expuso el mandatario en una entrevista.