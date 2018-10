Pichetto a Cristina: "Su orgullo es infinito"

11/10/2018 -

Miguel Pichetto enfrentó duramente a Cristina Fernández de Kirchner, durante el debate en el Senado de la Nación, donde se votaba por unanimidad un proyecto de comunicación que apunta a dejar sin efecto la resolución que dispuso un aumento adicional retroactivo en las tarifas del gas y encomienda al Poder Ejecutivo negociar una alternativa con las empresas "sin costo para los usuarios".

Es que si bien el kirchnerismo había anticipado que votaría en contra del proyecto por considerar que no debe ser el Estado el que se haga cargo de pagar ese aumento para compensar a las empresas por la devaluación, finalmente lo hizo a favor.

Entonces, cuando Pichetto tenía la palabra, desestimó el planteo que más temprano había hecho la ex mandataria, y dijo que "en la política, lo que importa es el mensaje, la señora ex Presidente debería saberlo. Hay un mensaje del Senado, muy claro, deja sin efecto (la resolución del Gobierno), este es el contenido que vamos a votar. Es un mensaje político vigoroso y muy claro".

En ese momento empezaron a escucharse gritos de fondo, que se presumen venían de las bancadas del kirchnerismo, entre ellas la de Cristina Kirchner, que le dijo: "quiere que me arrodille?" en clara alusión a la postura de Pichetto. "Le pido que respete porque yo la escucho siempre con atención", agregó Pichetto.

Como las interrupciones no cesaban, el senador peronista le pidió a Federico Pinedo, que presidía la sesión: "Dígale que me deje terminar de hablar". Los gritos no frenaron, y la respuesta de Pichetto también subió de tono: "No, no se arrodilla, quédese tranquila, usted nunca se arrodilló. No, claro". "Su orgullo es infinito", concluyó.