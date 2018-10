D’Onofrio reconoció interés de Atlanta United por el "Pity"

Fotos INTENSIDAD. Gonzalo Martínez le va sumando cargas a sus entrenamientos para llegar al duelo con Gremio.

11/10/2018 -

Las últimas semanas fueron muy movidas en River Plate. No solamente por el triunfo en el clásico ante Boca y la clasificación a las semifinales de las copas Libertadores y Argentina, si no también por el rumor que cobró fuerza acerca de la partida de Gonzalo Martínez, una de las máximas figuras del plantel que dirige Marcelo Gallardo.





Las versiones indican que el "Pity" podría emigrar a fin de año al Atlanta United, de la Mejor League Soccer de los Estados Unidos. Y hasta el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, e hizo eco de esto y admitió que el interés existe, aunque negó que haya una oferta concreta.





"Lo escuchamos, sabemos que está el interés. No hay una propuesta concreta, pero sí sabemos que están intentando y que su representante está intentando con este equipo. Pero no con ánimos de venderlo. Hoy lo que quieren, creo, que es una opción de compra", expresó el titular "Millonario".





De esta forma, D’Onofrio no esquivó hablar del tema, pero sí evitó brindar mayores precisiones. Lo concreto es que el equipo que dirige Gerardo Martino quiere llevarse al "Pity". Y estaría dispuesto a poner 25 millones de dólares.





Mientras se define su futuro, el mendocino está abocado de lleno a recuperarse del desgarro que sufrió en La Bombonera, luego de marcar el primer gol del triunfo 2-0 de River sobre Boca, y que le impidió jugar la revancha ante Independiente, por los cuartos de final de la Coa Libertadores.





Martínez dijo que "le estoy metiendo a full", con la intención de poder estar a disposición del cuerpo técnico para la primera semifinal de Libertadores ante Gremio de Brasil, que se disputará el martes 23 de octubre en el estadio Monumental.





"No estaba en condiciones de jugar con Independiente, porque probamos pero la pierna no me dejó. Entonces, decidimos no arriesgar en conjunto con el cuerpo técnico y los médicos. Ahora le estoy metiendo, entrenando y le estoy sumando carga al trabajo para no perder ritmo de partido. Lo importante es llegar afilado al primer partido contra Gremio", agregó el "Pity" y entusiasmó al hincha de River.