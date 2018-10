Quintero se lesionó, pero no es grave

11/10/2018 -

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en Núñez luego de no haber podido entrenarse normalmente con la selección colombiana, en la previa al duelo ante Estados Unidos en Tampa. Según afirmó el entrenador Arturo Reyes, el volante llegó con una sobrecarga en la inserción del aductor, por lo que no participó de la práctica y se hizo estudios por la tarde, que no mostraron lesión de gravedad. Ante este panorama, no jugará hoy ante el combinado norteamericano, pero la idea es que sume minutos el martes ante Costa Rica. El que respira aliviado es Marcelo Gallardo, su entrenador en River.