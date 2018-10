Sebastián Sosa se alejó de Quilmes, enojado con Fuentes

11/10/2018 -

Sebastián Sosa, delantero que venía teniendo poca continuidad en Quilmes, decidió dar un paso al costado rescindiendo su contrato.

El punta dijo en la radio FM 93.5: "Creo que lo que a uno le molesta es que no tuve la oportunidad. Quizás la forma de manejarse del DT no era la correcta y no me sentía cómodo".

Además, el futbolista agregó: "En charlas con otras personas, él había comentado que no me veía bien y que no veía evolución en mí. Me enteré por un allegado. Prácticamente me empujaron".