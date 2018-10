Lionel Scaloni: "No queremos jugadores que no estén al 100%"

11/10/2018 -

Lionel Scaloni ofreció ayer una conferencia de prensa antes del partido con Irak y habló de diferentes temas, entre ellos las ausencias de algunos jugadores lesionados como el arquero de River Plate. Franco Armani, y del delantero de Boca, Cristian Pavón.

"No queremos jugadores que no estén al 100%. No queremos que vengan en dificultad de condiciones", dijo el entrenador interino al respecto.

El tema de Armani y Pavón especialmente, surge a partir de las sospechas de que tanto River como Boca habrían tomado la decisión de no enviar a sus jugadores a la selección para tratar de preservarlos con miras a los próximos partidos por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Vale recordar que luego de hacerse estudios, se confirmó que el arquero de River tiene una distensión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Y "Kichán", por su parte, presenta un dolor isquiotibial en la misma pierna.

El entrenador interino también habló de cómo se sintió con el plantel y sus ganas de estar.

"A los jugadores les agradecí la predisposición de estar en la Selección. Estoy muy cómodo y agradecido", explicó Scaloni.