Fotos Este fin de semana arranca el Torneo Clausura de la Liga Infantil bandeña

11/10/2018 -

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda anunció el inicio del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Infantil, programada para el domingo 14, lunes 15 y miércoles 17 próximos. Este domingo, a partir de las 8.30, se desarrollarán los siguientes partidos de la primera ronda: Zona B, Gustavo Tapia vs. El Cruce (cancha de Fraternidad); Bº Taponazo vs. Villa Unión (cancha de Mendilarzu); Dep. 25 de Mayo (local) vs. Bº Quilmes; Zona C, Atlético Clodomira (local) vs. Cholo Suárez; Tramo 16 (local) vs. 17 de Octubre; Moykanos Juniors vs. Rey de Reyes (cancha de Policía de Infantería); Zona D, Diablos Rojos vs. Niños Felices (cancha de Produnoa); Irma FC (local) vs. Rincón FC y Pablo Hoyos vs. 4º Centenario (cancha de Villa Unión 2). El lunes 15 se enfrentarán: Diablos Rojos vs. Niños Felices (cancha de Produnoa); Zona A, Argentinos Unidos vs. Taladrito (cancha de Coronel Lugones) y Bío Torres vs. Chamacos FC en cancha de San Isidro. Finalmente el miércoles 17 se dará el partido de 25 de Mayo vs. San Fernando, en cancha de Agrupación 25 de Mayo. Las principales posiciones del torneo Apertura fueron: en categoría 3 y 4 años: 1º, Taladrito, 2º, Gustavo Tapia. Cat. 5-6: 1º, Chamacos FC de Clodomira, 2º, Cholo Suárez. Cat. 7-8: 1º, Gustavo Tapia, 2º Tramo 16. Cat. 9-10: 1º, Gustavo Tapia, 2º, Taladrito. Cat. 11-12: 1º, Bío Torres, 2º Gustavo Tapia.