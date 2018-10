Comenzará a desarrollarse hoy el 3º Seminario de Comunicación

Fotos ENCUENTRO. Está destinado a relacionistas públicos, comunicadores sociales, organizadores de eventos, estudiantes de carreras afines.

Hoy y mañana de 8 a 17 se realizará en el Nodo Tecnológico el 3º Seminario Nacional de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing "Nuevos escenarios y desafíos de la comunicación", organizado por la Asociación Civil y de Fomento Vecinal Convergencia Bandeña y la consultora de comunicación Nex&Com.

Se abordarán "Nuevas tecnologías y tendencias en comunicación, Marketing Digital y Big Data" (Dr. Juan José Larrea, Bs. As.); "Herramientas de comunicación a través del ceremonial y protocolo"; "Comunicar con excelencia en el ámbito oficial e institucional" (Prof. Aníbal Gotelli, Bs. As.); "Gestión de marcas y branding" (Lic. Diego Ontiveros, Bs. As.); "Capacidades globales del profesional y el rol de la academia" (Mg. Gabriel Sadi, Bs. As.); "GPS para la acción: herramientas de comunicación y liderazgo para las instituciones" (Lic. Vanesa Biasoli, Bs. As.), "Marca personal en las ventas, 7 minutos de alto impacto" (Lic. Sergio Tolaba Arias, Córdoba), "Streaming", "Community manager" (Prof. Ricardo Magne, Tucumán) y "Del mostrador a la web: cómo las empresas mutan su modelo de negocios actual para estar más cerca del cliente", (Lic. Jorge Fariello, Córdoba).

Está destinado a profesionales, relacionistas públicos, comunicadores sociales, responsables de organización de eventos, estudiantes de carreras afines, agentes públicos y privados y a todos aquellos interesados en adquirir conocimientos sobre las tendencias mundiales y actualizaciones en materia de comunicación, relaciones públicas y marketing.