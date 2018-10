Mujer vestida de novia visita la tumba de su fallecido prometido y conmueve a miles en Facebook

Hoy 17:28 -





Una mujer estadounidense se vistió de novia para visitar la tumba de su difunto prometido el mismo día que habían planeado casarse. Las desgarradoras fotografías del homenaje se compartieron en Facebook y no tardaron en hacerse viral.

Kendall James Murphy, un bombero de Montgomery, una localidad de Indiana en Estados Unidos, se comprometió con Jessica Padgett, una asistente de terapia ocupacional con quien planeaba pasar el resto de su vida.

Desafortunadamente, una tragedia evitó que la tan esperada ceremonia se realice. Y es que un fatídico accidente ocurrido en noviembre del 2017 terminó con la vida de Murphy.

Según dio a conocer el medio Daily Mail, el bombero fue impactado por un vehículo que era manejado por Colby Blake, un colega suyo que conducía bajo los efectos del alcohol. Tras el incidente, el responsable fue detenido.

La dolorosa pérdida, sin embargo, no se convirtió en una excusa para no honrar la memoria del "futuro esposo". Por eso, Jessica Padgett visitó la tumba de Murphy vestida de novia y acompañada de sus familiares y amigos más cercanos.

El trabajo fotográfico, compartido a través de la cuenta de Facebook de Loving Life Photography, nos deja ver que Pagdett se prepara para llevar a cabo le ceremonia, así como también el instante en que ella se arrodilla frente a la tumba de su prometido.

La mujer posó también junto a la vestimenta y el equipo de extinción de incendios del fallecido. El homenaje culminó de noche y con los invitados encendiendo globos de papel.

El álbum fotográfico conmovió a la comunidad de usuarios de Facebook, quienes no pudieron evitar compartir una gran cantidad de mensajes de aliento dirigidos hacia la fuerte mujer.

"Qué hermoso homenaje a su Kendall. Estoy seguro de que su espíritu estaba con ella, su familia y amigos, y que él sintió su amor y cuánto lo extrañaron en ese día tan especial. Mi corazón se quiebra por ellos", escribió un internauta.

"Es difícil cuando extrañas a alguien. Pero, ya sabes, si lo extrañas, fuiste bendecido. Significa que tenías a alguien especial en tu vida, alguien que vale la pena", escribió por su parte la fotógrafa de "Loving Life Photography", responsable del material que se hizo viral tras subirse a Facebook.

