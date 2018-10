Del Potro: "Sentí mucho dolor y perdí la estabilidad"

Hoy 19:31 -

Luego de abandonar en octavos del Masters 1000 de Shanghai ante el croata Borna Coric, Juan Martín Del Potro habló sobre el golpe sufrido en la rodilla y cómo seguirá su actividad en lo que queda del año.

“Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona”, expresó “Delpo”.

Y agregó: “Sentí mucho dolor. Después perdí la estabilidad y la fuerza de la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona”.

Por último, el tandilense aseguró: “El médico me dijo que era mejor esperar y hacer estudios correspondientes para determinar bien la gravedad de lesión que tengo y así saber cómo seguir para los próximos torneos”.