CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de octubre de 2018
A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA
Por El Liberal
Hoy 20:04 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA
(CONTINUACIÓN)
23.30 KARA PARA ASK
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 ENCUENTRO
16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
22.00 APOCALIPSIS, LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
23.30 BASQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. INSTITUTO (R)
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
08.26 UN MONSTRUO EN PARÍS
10.07 LOS CAZAFANTASMAS
12.06 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
13.58 THE HOST
16.19 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
18.07 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
19.55 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
22.00 INTRUSOS
23.53 HOTEL SIN SALIDA
TCM
09.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.56 LA NIÑERA
11.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.32 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
14.21 DISFRUTANDO MI LIBERTAD
16.12 UNA SUEGRA DE CUIDADO
18.13 MUY PARECIDO AL AMOR
19.58 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA
RAZÓN
22.00 60 SEGUNDOS
TNT
06.15 TAN PERVERSA COMO EL DIABLO
07.55 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL
BRUJO
09.42 TOY STORY
11.07 TOY STORY 2
12.52 TOY STORY 3
14.42 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
17.29 SHERLOCK HOLMES
19.52 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS®
19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
00.12 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS®
00.14 SHERLOCK HOLMES
SPACE
06.13 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE
07.55 TWISTER
10.01 HIJOS DE LA MAFIA
11.43 MUNDO ACUÁTICO
14.13 RIESGO TOTAL
16.13 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER
18.06 CONSTANTINE
20.28 LA REUNIÓN DEL DIABLO
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
00.02 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
CINECANAL
11.00 EL GRAN AÑO
12.50 BIG EYES
14.47 AMOR EN JUEGO
16.40 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
18.17 ¡ESTO ES GUERRA!
20.02 MISIÓN IMPOSIBLE
22.00 XXX. REACTIVADO
23.52 DULCE VENGANZA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
*VIERNES 12, A LAS 22, LOS IRACUNDOS Y LOS MÁSTER, DE AÑATUYA.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA 456)
+VIERNES 12, A LAS 22, LA NOCHE DEL FOLCLORE JOVEN CON MARÍA
LUNA LLARRULL, PANCHITO RUIZ, DÚO ENCUENTRO, FACU ROBLES Y
LA BUENA VIBRA, LA CHILKA, DÚO MONTEBE, PAQARIY, ANTONELLA
CARMONA, LUCY RAMOS Y DAVID CORIA.
+DOMINGO 14, A LAS 18, “LA PEÑA DEL RANCHO” CON JOVITA SUBIRE,
FABIÁN CÁCERES, LOS SACHEROS SANTIAGUEÑOS, DÚO FERREYRA
BRAVO, SOL NACIENTE, ROMANZA, NACIDOS DEL TIEMPO, LOS
CANTORES, SALITRAL, JOSÉ JUÁREZ Y LOS DEL CORAZÓN, ARMANDITO
SANTILLÁN, HUGO MIGUELES.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 13, GRAN PEÑA “MI ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO
BANEGAS, MARCELO TOLEDO, CON MÓSOJ ÑAUPA, DEL ESTERO, YVÁN
HERRERA Y LUCY RAMOS.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE
PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D) COMIC, ACCIÓN (+
13 AÑOS) 12/10 17:00 (Cast))
VENOM (3D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/10 -13/10-14/10- 19:30 (Cast)
22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D) TERROR (+13
AÑOS) 12/10 -13/10-14/10- 22:30
(Subt) 00:35 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP) 12/10 16:15 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)
¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
12/10 -13/10-14/10- 20:15 (Cast)
22:10 (Cast) 00:10 (Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP) 12/10 16:45 (Cast))
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA , MUSICAL (+13 AÑOS)
12/10 -13/10-14/10- 19:00 (Cast)
22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
12/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
VENOM (2D) COMIC, ACCIÓN (+
13 AÑOS) 12/10 17:00 (Cast))
VENOM (3D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/10 -13/10-14/10- 19:30 (Cast)
22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D) TERROR (+13
AÑOS) 12/10 -13/10-14/10- 22:30
(Subt) 00:35 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP) 12/10 16:15 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)
¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
12/10 -13/10-14/10- 20:15 (Cast)
22:10 (Cast) 00:10 (Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP) 12/10 16:45 (Cast))
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA , MUSICAL (+13 AÑOS)
12/10 -13/10-14/10- 19:00 (Cast)
22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
12/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO