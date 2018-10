CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de octubre de 2018

Hoy 20:04 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE

MARCELO ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA

(CONTINUACIÓN)

23.30 KARA PARA ASK

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 ENCUENTRO

16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA

JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

22.00 APOCALIPSIS, LA SEGUNDA

GUERRA MUNDIAL

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

23.30 BASQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. INSTITUTO (R)





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

08.26 UN MONSTRUO EN PARÍS

10.07 LOS CAZAFANTASMAS

12.06 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.58 THE HOST

16.19 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

18.07 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

19.55 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

22.00 INTRUSOS

23.53 HOTEL SIN SALIDA

TCM

09.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.56 LA NIÑERA

11.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.32 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

14.21 DISFRUTANDO MI LIBERTAD

16.12 UNA SUEGRA DE CUIDADO

18.13 MUY PARECIDO AL AMOR

19.58 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA

RAZÓN

22.00 60 SEGUNDOS

TNT

06.15 TAN PERVERSA COMO EL DIABLO

07.55 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL

BRUJO

09.42 TOY STORY

11.07 TOY STORY 2

12.52 TOY STORY 3

14.42 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

17.29 SHERLOCK HOLMES

19.52 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS®

19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

00.12 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS®

00.14 SHERLOCK HOLMES

SPACE

06.13 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE

07.55 TWISTER

10.01 HIJOS DE LA MAFIA

11.43 MUNDO ACUÁTICO

14.13 RIESGO TOTAL

16.13 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

18.06 CONSTANTINE

20.28 LA REUNIÓN DEL DIABLO

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

00.02 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

CINECANAL

11.00 EL GRAN AÑO

12.50 BIG EYES

14.47 AMOR EN JUEGO

16.40 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

18.17 ¡ESTO ES GUERRA!

20.02 MISIÓN IMPOSIBLE

22.00 XXX. REACTIVADO

23.52 DULCE VENGANZA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

22.00 SHARK TANK COLOMBIA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

*VIERNES 12, A LAS 22, LOS IRACUNDOS Y LOS MÁSTER, DE AÑATUYA.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA 456)

+VIERNES 12, A LAS 22, LA NOCHE DEL FOLCLORE JOVEN CON MARÍA

LUNA LLARRULL, PANCHITO RUIZ, DÚO ENCUENTRO, FACU ROBLES Y

LA BUENA VIBRA, LA CHILKA, DÚO MONTEBE, PAQARIY, ANTONELLA

CARMONA, LUCY RAMOS Y DAVID CORIA.

+DOMINGO 14, A LAS 18, “LA PEÑA DEL RANCHO” CON JOVITA SUBIRE,

FABIÁN CÁCERES, LOS SACHEROS SANTIAGUEÑOS, DÚO FERREYRA

BRAVO, SOL NACIENTE, ROMANZA, NACIDOS DEL TIEMPO, LOS

CANTORES, SALITRAL, JOSÉ JUÁREZ Y LOS DEL CORAZÓN, ARMANDITO

SANTILLÁN, HUGO MIGUELES.

TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 13, GRAN PEÑA “MI ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO

BANEGAS, MARCELO TOLEDO, CON MÓSOJ ÑAUPA, DEL ESTERO, YVÁN

HERRERA Y LUCY RAMOS.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE

PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

VENOM (2D) COMIC, ACCIÓN (+

13 AÑOS) 12/10 17:00 (Cast))

VENOM (3D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/10 -13/10-14/10- 19:30 (Cast)

22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D) TERROR (+13

AÑOS) 12/10 -13/10-14/10- 22:30

(Subt) 00:35 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP) 12/10 16:15 (Cast))

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)

¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

12/10 -13/10-14/10- 20:15 (Cast)

22:10 (Cast) 00:10 (Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP) 12/10 16:45 (Cast))

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA , MUSICAL (+13 AÑOS)

12/10 -13/10-14/10- 19:00 (Cast)

22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

12/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Cast) 00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





