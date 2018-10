Barrio Inglés defiende la punta ante La Moreno

12/10/2018 - En campeonato Clausura La Boutique Deportiva, que organiza el Torneo de Profesionales, tendrá mañana la disputa de la decimotercera fecha donde sobresale el partido que protagonizarán Barrio Inglés ante La Moreno. El primero anima en la principales posiciones y mañana intentará mantenerlo. La programación. En cancha de Ciencias Económicas: AESYA vs. Intocables 17:20. En cancha 1 del Complejos Jugadores Libres: Brima vs. La Esquina 14:30; La Moreno vs. Barrio Ingles 16:20; Bastianos F.C. vs. Lex D.R. 18. En cancha 4: Norcen vs. Semilleria Rossi 14:30; Abogados Cat vs. Comb. Bertolotti 17. En cancha 5: Los Pibes vs. La Jp del 7C 14; Deportivo JJ vs. Napoli 16:10; La Gloriosa vs. Fútbol y Amistad 17:40. En cancha 6: Profesores Montero Sport vs. Chelsea 14; Galácticos vs. Cristal 16:10; Murciélagos vs. Industria F.C. 17:40. En cancha 7: La Pachanga vs. Valencia 14:30. Nueva Chicago vs. Ramón Carrillo 17:30. En cancha 8: Abogados Cuervos vs. Hampones 14; Niupi vs. Cache F.C. 16:10; Los Coyotes vs. La Fusión F.C. 17:40.