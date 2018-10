FÚNEBRES | 12 de octubre de 2018

Hoy 21:47 -

FALLECIMIENTOS

- Luis René Maguna

- Mercedes del Valle Ferreyra

- Nélida Ofelia Ovejero Vda. de Ingratti

- Raúl Eduardo Gómez

- Luis Orlando Vivas (Ojo de Agua)

- Ramón Emilio Gómez (La Banda)

- Elvira Paula Bazán (La Banda)

- Nemecia Gómez

- Elba Ramona Mansilla (La Aurora)

- Eleuteria Paz (La Cañada, Dpto. Figueroa)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Mario Ayuch, María Teresa Tanus de Ayuch, sus hijos Mario J y flia, Daniel y flia, Guillermo y flia, Raúl y flia y Maxmiliano participan con dolor el fallecimiento de su amiga Marta y acompañan con cariño a sus hijos, a su hermano Enrique y demás familiares.

ÁVILA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento.

ÁVILA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Bochín Llapur y flia participan de su fallecimiento con profundo dolor, que descanses en paz así sea amén. Se ruega una oración en su memoria.

ÁVILA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Rodolfo Legname despide con cariño a la querida Marta y acompaña a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Williams Avido, su esposa Gilda Elías, sus hijos y sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Marta, hermana de nuestro querido y gran amigo Enrique Avila y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ANTONIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. Su hermano Julio Oscar Azar, sobrinos Julio, Carolina y respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAR, ANTONIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. Su hermana Alba Luz Azar de Gattas, sobrinos Marcelo, Mario, Daniel, Nora y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAR, ANTONIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. Su sobrina Carolina Azar, Richard Gonzalez, hijas: Nahir y Malena participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañan en este momento de pesar a sus primos y rtespectivas familias.

AZAR, ANTONIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. Su sobrino Julio Oscar Azar, Celia Caro, hijos María José, Said, Leandro y Nahiara, participan con pesar su fallecimiento.

AZAR, ANTONIO ANÍBAL (Kelo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. Juan Carlos Tauil y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

AZAR, ANTONIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. Sara Evelina Monicci e hijos Amado, Luis y Marcela Azar, acompañan en tan triste momento al tío Julio Azar y flia, hijos y hermanas. Ruegan oracion por la memoria del querido Tio Kelo

BORRÁS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Ex compañeras del colegio de Belén de Graciela Acuña participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos Andrés y Javier en estos momentos tristes. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Su esposo, hijos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio de ABRAHAM GUBAIRA S.R.L. -PARA HAMBURGO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

FERREYRA, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Su esposo Daniel Silva, sus hijos Jesica, Rocio, Lourdes, Guadalupe y Santiago Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FERREYRA, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Su madre Regina Coronel, sus hermanos Marcela, Maria, Norma, Claudio, Sergio y Daniel Ferreyra, sus hermanas politicas y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FERREYRA, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Directivos, gerencias y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su empleado Gustavo Daniel Silva. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. La comisión directiva de CISADEMS su cuerpo de delegados y afiliados participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Graciela, secretaria adjunta de la institución, ante tan irreparable pérdida.

GEREZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Lic. Ángel Simón Reinoso. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GEREZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre su matriculado Lic. Ángel Simón Reinoso. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GEREZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/18|. La Honorable Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Lic. Ángel Simón Reinoso. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

GÓMEZ, NEMECIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus hijos Susy, Chochi, Ana, Silvina, h/pol Tano, Hilda, Fabián, Jorge, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados a alas 11 hs en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo C/202 Nº 1261 Bº H. Hondo. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, NEMECIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Directivos, Gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado Walter Oscar Gramajo. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Su mamá Rina Paladea sus hnos Ringo, Guli, Lili, su hijo Vairo cuñados primos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el Cementerio la Piedad. Cob. Iosep Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel 4219787.

GÓMEZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus compañeros del lavadero Central del Hospital Independencia; Pedro, Gringo, Manuel, Miguel, Fernanda, Teresa, Sergio, José Avila, José Serrano, Debora, Blanca y Ramón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Personal directivo y docente de la Escuela Nª 237 Dr. Ricardo Rojas. participan el fallecimiento del Sr. Raúl Gomez, hermano del personal de maestranza Sra. Reina Gauna. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL EDUARDO (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Hugo Gomez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino. Elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus hijos Roxana y Rafael, sus hijos pol. Omar y Natalia, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimineto, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Caruso Cia de eguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hijo Dr. Maguna Luis Rafael, su nuera Natalia Vila y tus queridas nietas Concepción y Kamila, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Siempre te recordaré con alegría, porque vos eras así. , "Don Pe" (Eugenio Ledesma), participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su estimada memoria.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su tía política de su hijo; Raquel Zulma Reimondi, Cecilia, Celina y respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Su consuegra Noemí Reimondi, sus hijos Natalia Vila, Pablo Vila, Gustavo Vila y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Adriana, Elisa, Jorgelina, Analia, Marilyn, Susana y Patricia, acompañan con inmenso cariño a Romi y flia., Elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Los compañeros del Hospital de Bandera Bajada de su hijo Rafael lo acompañan en esta irreparable pérdida. elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. José Larrosa y familia y Elena Larrosa de Acosta, su marido y sus hijos participan su fallecimiento.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. El Instituto de Informaciones Comerciales de Santiago del Estero, su comisión directiva, socios, asesores, gerente y personal participan con hondo pesar el fallecimiento de su socio Sr. Ricardo Molinari. Ruegan una oración por su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin y que llegue a su familia los frutos de una cristiana resignación.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Beto Milet, Chabela Ruben, Lalo Ruben, Mirta Ingratta y Pepe Riaño y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO VDA DE INGRATTI, NÉLIDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus hijos Graciela, Domingo, Delfina, Nelida, Ruben, Nora, h. politicos Dulcirio, Mirta, Segundo, Miguel, Olga, nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad Cob. Iospe. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

OVEJERO VDA DE INGRATTI, NÉLIDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus sobrinas Nelly Canlle de Costa, Mafalda Canlle de Díaz y flia participan con pesar el fallecimiento de la " tía Negrita" y acompañan el dolor de su familia rogando por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. La Piedad.

OVEJERO VDA DE INGRATTI, NÉLIDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Con gran pesar participan el fallecimiento de la "tía Negrita". Sus sobrinas Ana, Viviana, Carola y Marisol Abdulajad y sus respectivas familias, rogando por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. La Piedad

OVEJERO VDA DE INGRATTI, NÉLIDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Solo en Dios descansa mi alma porque de el viene mi salvación. Carlos Llebelli y familia, personal del Señor Helado, participan con profundo dolor esta pérdida irreparable de la abuela de nuestra amiga y compañera Emilse Juárez. Elevamos oraciones por la paz de su alma.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACUÑA, NELSON ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/18|. Al cumplirse el 1º mes de su fallecimiento Su esposa Francisca del Valle, sus hijos Gabriela y Florencia, Santiago y sus nietos Cesar y Bautista agradecen a todas las personas que hicieron llegar sus condolencias, en especial a su medico Dr. Carlos Cancinos, e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia San Cristo Bº Mosconi.

ÁLVAREZ DE VIDELA, MAGDALENA (Tete) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/16|. "Tete que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposo Ramón, sus hijos Lucía, Gustavo y Cecilia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Nuestra Señora del Pilar, Bº Autonomía, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMUS DE ARANDA, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/94|. La recuerdan con dolor, te llevamos en el corazón. Su esposo, hijos políticos, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs. con motivo de 24 años de su fallecimiento.

GARCÍA, MARIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/83|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse treinta cinco años de su fallecimiento.

GARCÍA, MARÍA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/00|. "Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Sus hijas, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 18 años de su partida a la Casa del Padre Celestial.

GUZMÁN, ELEN FRANCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Te fuistes al cielo y yo quede aquí con una sonrisa fingida porque desde que te fuiste no he vuelto a sonreír como solía hacerlo, aun hay días en los que sigo esperando tu regreso porque tengo la esperanza de un día volverte a verte, volverte abrazar y platica de todo lo que me ha pasado. Franco espérame allá y apártame un lugar por un día tendré que irme también. Hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños. Hoy hace tres meses que te fuiste al cielo porque Dios así los dispuso, aquí habrá siempre alguien que te extrañe, que te tenga en sus pensamientos y que en el día de hoy te extrañaremos muchísimo no olvidaremos tu sonrisa encantadora que no ha cambiado nunca y era el día a día nunca te olvidaremos. Mi Franco, mi vida descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin. Tu mamá Beatriz Barraza, tu hermana Lourdes Guzmán, tu abuelo Domingo E. Barraza, tus tíos Gringa, Lucia, Carlos, Ramón y Fabiana, sus primos, sus sobrinos, sus padrinos Lucia Barraza y Gustavo More, invitan a la misa en la parroquia San Roque el Domingo 14/10 a las 20.30 hs.

LÓPEZ, FRANCISCO P.C. (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/10|. Su esposa Yolanda, sus hijos Edy y Rudi, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa con motivo de su cumpleaños en la Iglesia la Merced hoy a las 20,30 y honrar su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

LEPERA, ALEJANDRO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Hoy se cumple un año de tu partida al Reino Celestial, te decimos que te extrañamos mucho, lejos de este mundo pero dentro de nuestro corazón. Permanecerás en la memoria de quienes siempre te amamos. Partiste en busca de tu descanso eterno junto a nuestro padre. Nos dejaste un inmenso dolor y un gran vacío en nuestro corazón, una mañana temprano, lluviosa y fría, sin decir nada, nos dejaste. Sus padres Juan Ramon Lepera y Maria Luisa Ovejero. Sus hermanos Juan Ramon y Narella, su primo Ramiro y su tia Chavela, invitan al responso que se oficiara el viernes 12 a las 10.00hs en el cementerio La Piedad.

LEPERA, ALEJANDRO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. "Hijo: nos pueda tu sonrisa dormida en nuestro recuerdo y el corazón nos dice que no te olvidaremos. Es difícil no tenerte a nuestro lado. Nos haces mucha falta. Te fuiste y dejaste un vacio enorme en el corazón de todos nosotros". Sus padres: María José y Sebastián, sus hermanos Rodrigo, Luz y Gonzalo, invitan al responso que se oficiara el hoy viernes 12 a las 10.00 hs en el cementerio La Pîedad.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BAZÁN, ELVIRA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus hijos Rolando, Oscar, Elvecia, Marisa, Nancy, Susana, Marta, Dina h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 17 horas Cementerio La Misericordia Servicio Realiazado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, RAMÓN EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. "Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después". Su esposa Mónica Orieta, sus hijos Fernando, Federico, Gabriela, Fabián, Fabricio y Facundo Gómez Orieta. Sus restos serán inhumados 10 hs cemet. Jardín del Sol.

GÓMEZ, RAMÓN EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. "Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció". Su hija Gabriela Gómez Orieta y nietos Matías y Candela Romero. Sus restos serán inhumados 10 hs cemet. Jardín del Sol.

GÓMEZ, RAMÓN EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleado Fabricio Emilio Gómez Orieta. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MANSILLA, ELBA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus hijos Valle, Raúl, Noemí, Roberto, Cristina, Leonor, Sandra, Pablo, Gabriela, Zulma Gerez, h/pol, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 14 hs en el cemet. de la Aurora. Serv. Caruso Cia Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOYANO, HERNÁN GARVARINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Sus hijos Rodolfo, Gladys, Marta, Blanca, Ana, María, Luis, José, Luisa, Daniel, Julio, Nancy, h/pol, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Cañada a las 11 hs. Casa de duelo La Cañana Dpto. Figueroa. Serv. Iosep. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIVAS, LUIS ORLANDO (Pino) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Su esposa Faviana Moreno sus hijos Marin, Brenda, Devora, Daiana, Maria , Paola, Milagros, Franco h. políticos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la tarde en el cementerio de Ojo De Agua Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

VARAS, ÁNGEL RAÚL (CHOCHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Hace nueve dias que te fuiste y estás al lado de nuestro Señor Jesucristo, pero estás presente en cada uno de nosotros, te amamos. Tus hermana, hija, nieta, bisnieta, sobrinos, agradecen a quienes nos acompañaron en tan dolorsa pérdida e invitan a la misa el dia 13/10/18 a las 20 hs. en la parroquia Nuestra Sra. de La Merced, Pozo Hondo. Dpto. Jiménez.