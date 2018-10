Se juega mañana el capítulo quince

12/10/2018 - La dirigencia de los Clásicos Barriales del Sur hará disputar mañana un nuevo capítulo. Los encuentros arrancarán a las 15.30, 16.30 y 17.30. Este es el programa completo de partidos. En cancha de Pablo VI: Jhon Kenedy vs. Rivadavia (C 20); Pablo VI vs. La 222 8C 20); La Barra de Leo vs. Juv. San Lorenzo (C 20). En Mosconi: Vagos de Mosconi vs. Sport Smata (C 20); Villa María FC vs. Dámaso Palacio (C 30). En Santa Lucía: Villa María Jrs vs. Ciclón Jrs (C 20); PSG vs. Maipú FC (C 30); B1 San Martín vs. Lavalle (C 20). En Vinalar: Vinalar vs. Gente del Polaco (C 20); La Ancha vs. Panificadora Vidal (C 20); Amigos de Gallo vs. Pibes de Medio (30). En Colón y 59: Juv. Ejército Argentino vs. Fénix Jrs. (C 20); Juv. La Ancha vs. 1ª Mariano Moreno (C 20); Mónaco FC vs. Estudiantes (C 30). En Fondo Vinalar: La Kinchada vs. Hermanos FC (C 20); Los Pibes del Fondo vs. Bº Libertad (C 20). En Sucios: Los Gedes vs. Pje. 445 (C 20); La Dorrego vs. La Gruta (C 20); Marmolera vs. La Gobernador (C 20). En Virgen de Valle: La Santa Fe vs. Los Kokas (C 20); Trofeo JJ vs. Gauchos Contreras (C 20); Kiosko Balconcito vs. Los Topos (C 20). En Tronkito: Juv. Tronkitos vs. Los Secos (C 20); Tronkito FC vs. Pibes Astilleros (C 30). En Independiente: La 507 vs. Tronkito Jrs (C 20); Independiente vs. Pibres de la Balcarse (C 20); El Rejunte vs. Kiosko Benja (C 20). En Gril: Pibes Tradición vs. Pibes de Cáceres (C 20); Pumas del 8 vs. Barça FC (C 20); Electricidad Trejo vs. Stilnovo FC (C 30). En A. Brown: Eli FC vs. Almirante Brown (C 20); Fondo de Vinalar vs. Golo Sur (C 30).