Se juega mañana de manera íntegra la decimonovena fecha del atractivo Preparación

12/10/2018 - El Torneo Preparación de la Liga Profesional Amateur Cyac, tendrá mañana mucha actividad, en el marco de la decimonovena fecha. Los partidos del primer turno comenzarán a las 14.30 y los del segundo, a las 15.45, ambos con media hora de tolerancia. Este es el programa completo de partidos. En Superliga 1, Los Sucios vs. Doña Bety y Alvi vs. Choferes. En Superliga 2, Studio JV vs. Amigos del Fútbol y Pilchería Max Mar vs. Estrella Roja. En Superliga 3, La San Juan vs. Almirante Brown y Chacarita vs. Milan. En Superliga 4, Industria vs. La Eskina y El Rejunte vs. Autonomía. En Superliga 5, Chalecoense vs. Huracán y Adi Salud vs. Radio Taxi Rojo. En Superliga 6, Contadores vs. Dist. Lealcito y Yanda vs. Ciencias Económicas. En Bioquímicos, Bioquímicos vs. San José (L) y Bioquímicos vs. Galácticos (40). En Atsa, Quilmes vs. Güemes Sport y Yanda vs. SP Servicios. En cancha Pichones, Apunse vs. UTA y Caja Unse vs. Med Rebeldes. En Rubia Moreno, Mijovi vs. Radio Taxi Rojo y Puerto Nuevo vs. 100 Bandeño. En Los Molinas, Reg. Valentina vs. Los Amigos y Bioquímicos vs. Láser (50). En Santa Clara, La Higuera vs. Sarmiento y Sarmiento LB vs. San Esteban. Más encuentros En Abogados 2, Abogados Topos vs. Choya y Abogados vs. Cuervos Max. En Ingenieros, Ingenieros vs. Red Star Abogados y Quirófano vs. Inge. En UPCN 2, Stuttgart vs. La Loma y Villa Robles vs. Gremio Judicial. En UPCN 3, La Congreso vs. La 28 y Hormiga Paz vs. Maestros Termas. En Médicos, Médicos vs. La 40 y Médicos vs. Cyac Sgo. En Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. Abogados. En cancha Obras Sanitarias, Gremio Judicial cvs. Los Amigos (40) y Jorge Newbery vs. El Fortín. En Copse, M. Del Valle vs. CSD. Menéndez y Copse vs. La Bomba. En Banfield, El Clásico vs. Contadores y Banfield vs. El Porvenir. En Tagliavini, Mago Repuestos vs. Telefónicos. En cancha Sutiaga, Sutiaga vs. UTA y Sanatorio Norte vs. Met. Dorrego.