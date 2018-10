Segundo capítulo del certamen Clausura Antonio Albarracín

12/10/2018 - Con gran expectativa, la dirigencia del Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero hará jugar este domingo en varios escenarios la segunda fecha de torneo Clausura denominado Antonio Guiñy Albarracín. Se espera la presencia de las hinchadas. A continuación el programa completo para este fin de semana. Por la Zona A, en cancha de Gremio Municipal: 9.30 a 10, Sara y Mañu vs. Casa Olga. En Espíritu Santo, 9.30 a 10, Opinión Deportiva vs. Abogados. Por la Zona B, en cancha de Tarapaya: 9.30ª 10, IMA Cuinfase vs. Tapiales Gemelas. En Ateneo Ejército Argentino: 9.30 a 10, Ateneo Ejército Argentino vs. El Tony. Por el Interzonal, en cancha de Sindicato de Obras Sanitaria: 9,30 a 10, Eroplast vs. Bobinados Piri.