Partidos más que interesantes tendrán los muchachos para afrontar este fin de semana

12/10/2018 - Como siempre, con la mejor propuesta futbolera para los que ya pintan canas, la dirigencia de la Asociación Civil Amateur Pasión hará jugar en varios escenario una nueva fecha de su atractiVo certamen de entrecasa. A continuación le ofrecemos el programa completo de partidos previstos para este fin de semana. En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Trigoria. En Calle 14, KM 49 Ropa Informal vs. Gus Mar. En Villa Tranquila, Veteranos de Estudiantes vs. El Triángulo. En Polideportivo Bosco II, Reparaciones Ismael Díaz vs. Tapicería Perú. En Asociación, Óptica Bella Vista vs. Molinari 55. En Villa Borges, Estrella del Norte vs. Luz y Fuerza. En Lavalle y Lugones, Ateneo San Roque vs. Simusa. En tanto que el conjunto de Carrizo Bombas de Agua gana los puntos ante el equipo de Ima Construcciones, de acuerdo con la resolución de la organización de esta liga amateur.