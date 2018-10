Doble jornada para la 13ª fecha del torneo 100 años de Central Córdoba

12/10/2018 - CHOYA, Choya (C) El club Social y Deportivo Coinor de Frías recibirá las emociones de la decimotercera fecha del campeonato denominado 100 años de Central Córdoba. Los juegos fueron fragmentados en dos jornadas. Una será desde las 19.30 de hoy, mientras que mañana arrancará la competencia a partir de las 16.30. Este certamen es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Para esta tarde, los partidos serán La Casa del Plomero vs. Panificadora La Deseada; M y M Deportes vs. Icaño y en el último turno se enfrentarán Los Canarios vs. Farmacia del Rosario. En tanto, para mañana los choques previstos son los siguientes: Veteranos vs. Atlético Quirós; Ferroviarios vs. Carnicería Tres Hermanos; Panificadora La Suecia vs. La Mexicana y Deportivo Choya vs. Cebollitas. En esta fecha, tendrá la condición de libre el elenco de Influencia. Posiciones Las posiciones son las siguientes: Deportivo Choya marcha cómodo en la punta con 28 unidades. Lo sigue Cebollitas con 26; La Casa del Plomero con 23; Panificadora Suecia 22; Farmacia del Rosario y Carnicería Tres Hermanos 18; Ferroviarios 17; entre otros combinados.